三藩市陷「底特律式」衰落 出招救亡 罪案增人口跌 市府稅收減削維安能力成厄運循環

科網業撤走 商廈空置率高企

三藩市鄰近科技核心地帶矽谷，在2010年代大部分時間，因科網業發達而一度風光。但新冠疫情爆發下這些工種的從業員輕易改為在家工作，大部分至今仍未恢復回辦公室上班。為了紓緩開支壓力，不少科網企業如社交平台Facebook母公司Meta，去年展開裁員，並因應親身上班人數減少而縮減辦公室規模，導致市中心商廈空置率高企，價格下跌達八成，甚至有業主斷供。諸如露宿者增加以至吸毒、高買和汽車盜竊等罪行猖獗的情况，更是雪上加霜，令三藩市民眾對市中心更避之則吉。美國衛生與公眾服務部在三藩市的分部，本月初更向旗下公務員發警告，指由於治安不靖，促他們在可見未來盡量在家工作。

多年來在三藩市居住的63歲女子布里厄利（Sandra Brealey）向《華爾街日報》說，以前不時會到市中心，但過去5年已很少再去，她說：「我感到不安全，街上有很多流浪者，街道也滿佈垃圾。」

在人流減少和罪案率高企下，很多大型零售企業如Gap和H&M近月紛紛宣布撤出三藩市。2019年市中心聯合廣場的203家店舖中，有超過90間已經關閉。在企業撤出和民眾活動減少下，市政府稅收也受影響，本財政年度預計增加0.6%，遠低於2018至19年度近20%增幅。隨着收入下降，政府更難應對城市運作開支。

這種被稱為「厄運循環」（doom loop）的連鎖效應在美國曾發生過。曾經叱吒一時的汽車業大城底特律，1950年時人口達全美第5大的185萬，家庭收入中位數是大城市中最高。然而，1960年代起，汽車業因希望降低勞工成本而陸續遷往其他地方，導致市政府稅收下跌，影響公共服務，罪案冒起，促使居民陸續離開。底特律目前只有62萬人口，被視為成功城市衰敗的經典例子。

專門研究城市「厄運循環」的紐約大學商學院副教授古普塔（Arpit Gupta）說：「三藩市是我最憂慮的城市之一，那些觸發點已存在。」經濟學家指出，三藩市風險特別高的原因，在於過去幾十年該市因科網業發展而持續增加職位，但沒有相應在市中心增加住宅供應，工作人員在住屋上只有兩個選擇，一是忍受高樓價，一是忍受長途跋涉通勤。在疫情爆發而要在家工作下，很多員工發現根本毋須住在三藩市，結果很多人選擇離開。三藩市人口在2020至2022年間下降7.5%，跌幅是超過5萬人口城市中最高。

增撥2500萬供警員超時補水

三藩市警隊長期人手不足，其正常編制為2182人，目前欠近600人。為應對治安問題，市政府最近增撥2500萬美元作警員超時補水。有地區領袖則自2020年開始聘請退休警員組成「社區大使」，身穿易認藍色裝束在市中心高調巡邏，目的是讓民眾感安心，目前共有74人。在警方加強在市中心巡邏下，商家和購物者稱高買和騷擾個案確實有減少。

市政府為了令市中心更多人流，早前通過法例令商廈業主更容易將物業改變為住宅用途。當局估計，市中心有約500萬呎商廈可轉化為住宅。有人則寄望人工智能（AI）企業有助三藩市商廈市道。研發AI聊天機械人ChatGPT而爆紅的OpenAI，最近就在市中心啟用6萬呎辦公室。惟《華爾街日報》指，AI產業要發展至可吸納三藩市多達2500萬呎空置商廈的水平，恐怕是很多年後的事情。

市內一批慈善家則製作廣告「唱好」三藩市，以「我愛紐約」為藍本，試圖改變三藩市的負面印象和讓現有企業留下，招數包括在市內四處如店舖和巴士站展示廣告。

馬斯克無意撤出 宜家反進駐

另有企業反其道而行，近期進駐三藩市，包括瑞典宜家家居（Ikea），其位於市中心的多用途物業將於本月23日啟用。電動車公司Tesla和社交平台X（前身Twitter）老闆馬斯克亦表示，無意要旗下公司撤出三藩市。

（華爾街日報/華盛頓郵報/新聞週刊/福布斯）

（環球經緯）