毛伊島緊急管理局長辭職

山火至今造成最少111人死亡，仍有逾千人失去聯絡，預計些死亡人數會繼續增加。生還者不滿當地官員在山火發生前、火災期間及之後的連串失誤，指本來更多人可以獲救，而安達亞（Herman Andaya）未有發出警報被指是其中一個錯誤決定。毛伊縣發聲明表示，縣長比森（Richard Bissen）已接納其請辭，即時生效。

總統拜登預計周一會偕第一夫人吉爾到訪毛伊島，而夏威夷總檢察長洛佩斯（Anne Lopez）周四稱會任命獨立機構調查這次山火，指交由第三方審查將確保問責和透明，並確保向民眾披露所有事實。

地產商購受損房產惹質疑

另一方面，《今日美國報》報道，來自美國大陸的房地產投資者開始收購倖存者房產，引發當地原住民的強烈不滿，質疑他們乘人之危。自山火以來，美國地產開發商就開始通過社交平台聯絡住所受波及的住戶，許多居民擔心他們的土地落入外地地產商手中，他們在社交平台上互相警告這類信息可能存在騙局。州長格林日前已要求該州總檢察長考慮暫停毛伊島受損房產的買賣。

有意見領袖表達了他們對這些貪婪企圖的憤怒。夏威夷事務辦公室主席林賽在一份聲明中表示，「那些試圖將我們作為一個民族抹去的西方勢力，現在正以破壞性行為威脅著我們的生存」。

（法新社/BBC）