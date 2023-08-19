毛伊島緊急管理局長辭職

【明報專訊】美國夏威夷毛伊島的嚴重山火造成過百人死亡和嚴重帶來嚴重破壞及人命傷亡，周三（16日）曾稱不後悔沒發警報提醒民眾的毛伊島緊急管理局局長安達亞（圖），周四以健康理由請辭。另外，有來自美國本土的地產商近期覬覦當地受損的房地產，被質疑發災難財，引發當地人不滿。
山火至今造成最少111人死亡，仍有逾千人失去聯絡，預計些死亡人數會繼續增加。生還者不滿當地官員在山火發生前、火災期間及之後的連串失誤，指本來更多人可以獲救，而安達亞（Herman Andaya）未有發出警報被指是其中一個錯誤決定。毛伊縣發聲明表示，縣長比森（Richard Bissen）已接納其請辭，即時生效。
總統拜登預計周一會偕第一夫人吉爾到訪毛伊島，而夏威夷總檢察長洛佩斯（Anne Lopez）周四稱會任命獨立機構調查這次山火，指交由第三方審查將確保問責和透明，並確保向民眾披露所有事實。
地產商購受損房產惹質疑
另一方面，《今日美國報》報道，來自美國大陸的房地產投資者開始收購倖存者房產，引發當地原住民的強烈不滿，質疑他們乘人之危。自山火以來，美國地產開發商就開始通過社交平台聯絡住所受波及的住戶，許多居民擔心他們的土地落入外地地產商手中，他們在社交平台上互相警告這類信息可能存在騙局。州長格林日前已要求該州總檢察長考慮暫停毛伊島受損房產的買賣。
有意見領袖表達了他們對這些貪婪企圖的憤怒。夏威夷事務辦公室主席林賽在一份聲明中表示，「那些試圖將我們作為一個民族抹去的西方勢力，現在正以破壞性行為威脅著我們的生存」。