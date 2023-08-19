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巴育前親軍方政黨撐為泰黨組新政府

【明報專訊】泰國看守首相巴育曾加入的親軍方「泰國人團結建國黨」（UTN）周四（17日）宣布加入第二大黨為泰黨的聯盟，支持後者籌組政府，令為泰黨領導的10黨聯盟在眾議院暫獲274席，目標是取得當選首相所須參眾兩院過半數（376席）支持。為泰黨提名為首相候選人的地產大亨斯雷塔周五稱，若當選希望能解決貧窮及不平等問題。

泰國國會將於下周二（22日）再投票選新首相。在5月大選取得最多議席的改革派前進黨，在黨魁皮塔兩度獲提名但不獲親軍方和親王室參議員支持後，拜相路盡，前進黨將組閣機會讓予得票第二多的為泰黨。為泰黨本月將前進黨踢出籌組政府聯盟之列，開始拉攏保守黨派組建新執政聯盟，前進黨日前表明不會支持為泰黨組成政府。

UTN發言人阿卡拉德（Akaradej Wongpitakroj）周四表示，他們將加入為泰黨陣營共組政府，共同推動國家前進，旗下36名議員將支持斯雷塔成為首相。為泰黨正與另一親軍方政黨國民力量黨（PPRP）談判，爭取全由軍方委任的參議員支持。

為泰黨選前曾表明不會與軍政府支持的政黨合作。巴育2014年發動政變，推翻為泰黨的時任首相英祿。他去年底加入UTN，但該黨在大選失利，巴育其後宣布退黨兼退出政壇，而UTN是其中一個反對皮塔出任首相的保守派政黨。

首相大熱：拜相盼解決貧窮問題

60歲的斯雷塔（Srettha Thavisin）周五表示，他的「敵人是貧窮和不平等」，希望上任首相後所有國民生活都更好。他又否認有關他的貪污傳聞。

（彭博社/法新社/路透社）

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