訓練機師延宕 F-16今年無望助烏

美保證「加快」准丹麥荷蘭移交

報道指出，美國國務卿布林肯本周去信丹麥和荷蘭外相，保證「加快」批准兩國要求向烏克蘭移交F-16戰機。布林肯在信中寫道：「我僅此表達美國全力支持向烏移交F-16戰機，以及由合資格的F-16教練訓練烏克蘭機師。」白宮國家安全委員會發言人柯比同日向美國有線新聞網絡（CNN）表示，烏方須保證有足夠具一定英語程度的機師準備好受訓。

美國政治新聞網站Politico前天則引述華府官員報道，拜登政府亦已應丹麥要求，正式批准向該國提供烏軍F-16訓練所需的指引手冊、飛行模擬器等材料。荷蘭副首相兼外相胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）周四在社交平台X歡迎美方決定，指之後將進一步與歐洲伙伴討論。

烏克蘭在俄軍去年2月侵略之初，已要求美國等西方國家提供具較先進雷達的美國第4代戰機F-16，但華府一直抗拒，認為當時戰况用不着該款戰機。至今年5月，美國總統拜登轉軚，首肯由盟友移交部分F-16予基輔。丹麥和荷蘭在7月北約峰會上宣布將領導歐洲11國於本月內開始訓練烏克蘭機師。

烏克蘭空軍發言人伊赫納特（Yuriy Ihnat）周三表示，今年下半年將無望取得F-16。《華盛頓郵報》上周五引述烏克蘭政府及軍方官員預期，該國首批8名機師的訓練因種種進度延遲，難以在明年夏天前完成。兩名烏克蘭官員稱，這些機師本身雖精通英語，但仍被要求先在英國接受4個月的英語課程，學習F-16戰機的相關專有用語，而丹麥更要求同時訓練地勤人員，但這些烏軍成員的英語能力或較差。烏克蘭官員稱這推遲需時半年的戰鬥訓練，至明年1月才能開始，而次批同樣人數的機師，可能要到明年中至年底才開始接受主要訓練，指西方「拖延」訓練進度。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）