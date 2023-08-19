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福島排水考驗日韓團結

【明報專訊】日本首相岸田文雄周四（17日）啟程前在東京羽田機場準備赴美時，被問到福島核電站核污水排海計劃時稱，現尚未決定具體時間和程序，並稱排海時間在春季至夏季前後的方針不變。路透社稱，排水問題考驗今次峰會日韓間合作程度。

日推遲免刺激韓政治反彈

路透社昨日的報道指出，美國尋求與日韓加強安全合作，惟日本和韓國能否真正團結，要先面對福島核污水排放事件考驗。報道引述4名日韓官員稱，日方已推遲排水日期，以防刺激韓國政治反彈。有專家認為，如韓方接受上月初國際原子能機構（IAEA）認可福島排放安全的報告後，有數據顯示排放的核污水比預期危險，將會激起國內民眾新的不滿，或令韓國總統尹錫悅受壓，而中國則會趁機利用並加強韓國人反對排放的聲音。報道引述調查機構蓋洛普6月底的民調顯示，多達78%的韓國民眾憂慮排水會污染海洋和水產食品。

日本《朝日新聞》日前報道，韓政府和執政黨認為，日本核污水排海既然無可避免，曾要求日方盡早排水，以對明年4月韓國國會選舉帶來較少衝擊。韓國國務調整室國務第一次長朴購然昨回應強調從未提出上述要求。他指韓方對福島排水的所有判斷出於考慮韓國民眾健康，基於全面科學研究，不涉任何政治因素。

另外，共同社昨整理日本經濟產業省2024年度的預算申請內容，顯示核污水排放和福島第一核電站報廢為最主要事項，申款910億日圓（約49億港元）。

（路透社/韓聯社/共同社）

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