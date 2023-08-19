美日韓峰會達危機三邊協商約定 敲定大衛營文件 美被指謀求合力應對中國影響力

韓國國家安保室第一次長金泰孝周四指，美日韓3國將在峰會期間敲定《大衛營原則》和《大衛營精神》文件，前者為三邊合作提供指引，後者則設定願景和實施方案。韓聯社報道，總統府此前披露峰會將發佈這兩份成果文件的內容，但以尚未商定為由沒有披露第三份文件。報道引述高級總統幕僚表示，3方計劃基於《大衛營精神》文本中，將3國立即協商應對地區共同威脅的合作方案分拆出來獨立成文，作為加強地區協商的政治承諾。3國領袖將通過的成果文件，對加強3國協商機制作政治承諾，讓面臨地區共同威脅和挑戰的3國密切溝通、及時制定對策。該幕僚解釋稱，這是領導人之間達成的最高層級成果文件，其他層級也可以據此制定共同應對貿易爭端、朝鮮導彈威脅、重大海上挑釁和網絡威脅的方案。

實時分享朝鮮情報 年辦峰會

白宮國安顧問蘇利文亦透露，峰會將公布一項在出現危機時的「協商約定」（Commitment to Consult）。蘇利文稱美國雖然已跟日韓兩國緊密合作，但新倡議是要尋求讓這種三向合作變得更深入、更制度化。另有官員稱3國領袖將同意實時分享朝鮮情報及每年舉行峰會。此外，3國將同意一項在所有領域舉行定期演習的多年計劃。

蘇利文指出，峰會將對3國如何實現共同目標提出積極願景，並非要針對某一國家，美國也不是要搞「太平洋北約」，美日韓不是正式的聯盟，白宮國安會發言人柯比亦說峰會不是要圍堵中國。不過，美國駐日大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）早前表示，美日韓3國創造出中國希望永不會發生的事。

岸田拜登商開發新攔截導彈

今次是美日韓3國首次安排正式峰會，路透社指今次會議具象徵意義--日韓在美國鼓勵下正努力解決1910至1945年日本佔領朝鮮半島以來的爭端。白宮印太事務協調官坎貝爾稱過去數月看到日韓領袖促成的驚人外交，指他們有時會違背顧問和官員建議，採取措施將日韓關係提升到新高度。

共同社昨日報道，岸田文雄亦將與拜登單獨會談，預計雙方將同意共同開發用於攔截的新型導彈，應對朝鮮、中國及俄羅斯正開發的高超音速武器，又尋求進一步深化日美同盟達成一致。

美澳日擬下周向菲派艦 南海軍演

另外，共同社引述消息報道，美軍與澳軍和日本海上自衛隊計劃向菲律賓派出有艦載機的大型船艦，於下周三（23日）在南海舉行聯合訓練。中國海警船早前在有主權爭議的南海使用水炮阻攔菲律賓軍方補給船，共同社稱美日澳此舉有意在緊張形勢下牽制中國。

（路透社/韓聯社/法新社/共同社）