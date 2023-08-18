毛伊島緊急管理局長：不後悔沒響警報

「警報防海嘯 怕民眾上山反遇火」

毛伊島緊急管理局負責管理由80個警報器組成的網絡，對於外界質疑若山火發生時啟動警報或能挽救人命，安達亞周三解釋稱，這些警報主要適用於海嘯，居民所受的訓練是警報響起時，就往高處跑，「若當晚啟動警報，我們擔心民眾會往山上走，若是這樣，就會走進大火中」。安達亞稱，毛伊島主要依賴兩個警報系統，一個是發短訊到手機，一個是透過電視和收音機廣播緊急消息。他指出，由於警報器主要安裝在海濱地區，對高處居民沒有作用。

安達亞亦質疑警報器發出的121分貝警告（聲量相當於噴射機起飛），是否有人會注意到，他說，當時許多人留在室內，開着冷氣，加上那天風很大，聲響很大，他們不會聽到警報聲。

夏威夷傳媒周三報道，安達亞2017年領導毛伊島緊急管理局前，沒有應急管理經驗和資歷，卻擊敗40名申請者獲聘。安達亞據報在大學攻讀政治科學，也擁有法律博士學位，但沒受過災難準備及救災方面的正規課程，其主要資歷是曾任毛伊縣前縣長阿拉卡瓦的辦公室主任，安達亞周二稱，當時他曾參與應急行動，且多年來一直參加聯邦緊急事故管理總署（FEMA）的網上訓練課程。

（路透社/法新社/Civil Beat/CNBC）