大英博物館「家賊」曝光 任職30年策展人 涉盜藏品eBay放售

館方表示，涉案大部分藏品放在儲存室，包括公元前15世紀至公元19世紀的黃金、首飾、寶石和玻璃藏品，這些物品最近沒有展出，主要作學術和研究用途。PA新聞社和《每日電訊報》報道，案中藏品2023年之前被盜，最早可追溯到2019年。

接報3年終炒人 專家：估計難尋回

《每日電訊報》昨獨家報道，大英博物館3年前已得知一名員工早在2016年開始偷竊藏品在拍賣網站eBay放售。報道指一名古物專家在eBay看到一件古羅馬首飾後生疑，並追蹤到賣家是大英博物館古物部門職員。儘管該專家2020年已告密，但館方今年早些時候才解僱涉案長期員工，令該專家大感震驚。該報與《泰晤士報》其後證實，盜竊者正是56歲的希格斯。希格斯透過家人向《每日電訊報》否認指控，矢言要洗雪罪名。

大英博物館館長費希爾稱館方將全力尋回藏品，形容這是極不尋常事件，已加強保安並跟外部專家合作點算確認失蹤、受損和失竊的藏品，將尋求法律行動。惟暫時無人被捕。大英博物館董事會主席、英國前財相歐思邦稱，董事會今年較早前得悉盜竊案，當務之急是尋回失物、研究措施防止再有盜竊。他又指示就事件展開獨立調查。

追尋被盜藝術品機構Art Recovery International行政總裁馬里內洛向《每日電訊報》表示，遲了最少4年才發現博物館失竊，意味要尋回「無價」文物恐為時已晚。他指罪犯不會理解文物「無價」之處，只想「搵快錢」，傾向盡快熔掉黃金及重新切割寶石。

（每日電訊報/BBC/路透社）