報復褻瀆《可蘭經》 巴基斯坦穆斯林燒基督教堂

騷亂發生在旁遮普省工業城市費薩拉巴德近郊的基督徒社區賈蘭瓦拉（Jaranwala），當地官員稱，兩名男子被指撕下多頁《可蘭經》，用紅筆寫上褻瀆內容，有關消息在網上流傳後，觸發穆斯林社區怒火。周三早上，大批手持棍棒和石塊的民眾湧上街，襲擊及搶掠基督徒的住宅。

31歲的巴蒂（Yassir Bhatti）是被迫逃離家園的基督徒之一，他說：「他們打破門窗，將雪櫃、沙發、椅子和其他家庭用品搬到教堂前焚燒。他們還焚燒和褻瀆聖經。」

警方稱，至少4間教堂被縱火，7間房屋被襲，但一名社區領袖稱，至少50間屋被完全破壞，數百名基督徒逃到鄰近地區避難。當地居民及社區領袖表示，襲擊持續了10多個小時，現場警察沒有干預。警方否認指控，稱已拘捕逾100名懷疑暴徒，兩名涉嫌損毁《可蘭經》的男子也被起訴，數百警員周四部署到賈蘭瓦拉社區，包括在被大火燒毁的救世軍教堂外駐守。

穆斯林佔巴基斯坦人口96%以上，基督徒僅佔2%。在巴基斯坦，侮辱伊斯蘭教或伊斯蘭宗教人物會被控「褻瀆罪」，可判死刑。巴國至今沒有人因「褻瀆罪」被處決，但曾有暴民對褻瀆者執行私刑。

（路透社/法新社/BBC）