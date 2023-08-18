倡烏讓地換入盟 北約高官「認錯」未撤提案

挪威《世道報》（VG）報道，延森周二在挪威一場研討會表示，北約正在討論如何結束俄烏戰爭，「我認為烏克蘭放棄領土，換取北約成員國資格，可能是解決方案」。

烏克蘭向來堅持要取回所有失地，包括2014年被俄羅斯吞併的克里米亞，延森這番話再度引起烏克蘭人憤怒。烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克回應說：「用領土換北約保護傘？太荒謬了。這代表選擇讓民主被擊敗、縱容全球犯罪者、維護俄羅斯政權、破壞國際法、把戰爭留給下一代。」他強調除非普京慘敗、俄羅斯政權發生改變、戰犯受罰，否則戰爭將再發生。

延森翌日再《世道報》承認其論述過於籠統，「我是在更廣泛討論烏克蘭局勢的潛在未來發展時作出那表述，我不應以那種方式表達，那是個錯誤」。

延森：如有和談 屆時領土現狀將成關鍵

然而，《衛報》指出延森仍不排除「以土地換北約成員國資格」最終被納入考慮範圍的可能性。延森進一步解釋稱，倘若真的有認真的和平談判，那時候的軍事局勢、包括誰控制哪些領土「必然有決定性影響力」，正是出於這理由，支持烏方取得所需東西是至為重要。

烏克蘭收到西方國家提供的坦克、遠程火箭和火炮，但迄今面對俄羅斯嚴密的地雷陣以及重重防線，反攻進度不似預期。最新戰報指烏軍重奪頓涅茨克外圍小鎮烏羅扎爾（Urozhaine），但哈爾科夫的前線遭受俄軍猛烈反攻。

（衛報/CNBC）