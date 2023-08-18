三邊關係「制度化」 免政權更迭斷合作

《華盛頓郵報》昨（17日）分析指，目前美日韓建構堅實安全合作的前景仍脆弱。近期韓國總統尹錫悅和日本首相岸田文雄的支持度分別持續低迷，如尹錫悅所屬的國民力量黨無法在計劃明年4月舉行的國會選舉贏得多數議席，則其推動美日韓合作的努力或會受阻。另一方面，美國質疑同盟價值和與日韓保持關係的前總統特朗普有機會在明年大選後回朝，亦為美日韓伙伴關係增添隱憂。

《經濟學人》上周四則報道，日韓之間仍然深互猜疑，日本目前憲法仍令該國難以加入新的正式軍事同盟，韓國則對日本軍事力量在朝鮮半島的存在或角色保有爭議。首爾智庫峨山政策研究院研究員崔恩美指出，韓國民眾難以接受與日本軍事合作。她警告美國如倉卒尋求升級美日韓安全合作至「準同盟」（quasi-alliance）層次，將觸發日韓內部反彈。

《經濟學人》又提到，美日韓的優先安全考慮各不相同，例如韓國不太願意討論日本關切的台海危機，也不願在經濟上遠離北京。東京大學公共政策大學院准教授佐橋亮表示，日韓對美國擴大對印太盟友的核保護要求也不同，日本尋求盡量隱秘，而韓國為應對朝鮮直接威脅，則要求越明顯越好。佐橋認為，鑑於未來選舉等國內政治挑戰，今次美日韓峰會的最重要目標是在數月內穩固峰會成果，把3國關係制度化，創建政治繼任人無法輕易推倒的合作架構。

（華盛頓郵報/經濟學人）