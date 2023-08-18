美日韓今峰會 擬定大衛營兩文件 白宮印太協調官：三國安全合作不求急進

美日韓首腦以往不時趁國際會議順道場邊會談，但這是3國首次安排獨立運作（standalone）的峰會。韓國國家安保室第一次長金泰孝昨日確認，3國將在峰會期間拍板「大衛營原則」和「大衛營精神」文件，前者為三邊合作提出指引，後者設定願景和實施方案。

設危機熱線情報分享機制 每年聯合軍演

這說法呼應《金融時報》周三報道，即設置領袖級別的三邊危機溝通熱線、每年舉行聯合軍演和設立情報分享機制。官員亦預期3國將公布加強關鍵科技供應鏈等經濟安全倡議，包括設立半導體和電動車電池短缺的「早期預警」系統。日本共同社則引述外交消息也提及擬建立三邊危機溝通熱線，並在文件寫入盡快啟動實時共享朝鮮發射彈道導彈的信息。

美國3名外交高官周三在華盛頓智庫布魯金斯學會舉辦的美日韓峰會前瞻活動上稱，指美日韓關係將是「定義21世紀的三邊關係」，預告周五將出爐一系列「非常具雄心壯志的倡議」，尋求「牢固鎖定」目前及未來的三邊接觸。

路透社同日報道，華府官員透露峰會將不會達成任何正式三邊安全協議，韓聯社引述韓國總統幕僚報道也指，韓日並非同盟關係，可說美日韓將建立「三角安全協商機制」，但不能說成是「三角同盟」。坎貝爾雖預告屆時公布的協議會是「承認各國正面對的共同安全景况上實質邁步」，但指關鍵在於「切勿操之過急」，而要「在不超越國內脈絡限制下一步一步恰當建立（合作）」。他形容美日韓將「審慎、仔細和負責任地」研究如何拓展安全合作。

華外交部：反對小圈子損他國戰略安全

同場的美國駐日大使伊曼紐爾則指，峰會年度例行化等主要新措施不會「變來變去」，美日韓將創建與各自國內政治制度融合的「新常態」，以及地緣戰略的「新事實」。他指今次峰會將對正在印太地區周邊脅迫他國的中國傳達「強烈信號」。奧巴馬時代曾任亞太助卿的拉塞爾認為，對中國和朝鮮傳達的信息是指美日韓「三國無法被離間和征服」，美國軍力將在日韓貢獻下進一步加強。

中國外交部發言人汪文斌周二在例行記者會上回應美日韓將舉辦峰會的消息時指，「中方反對有關國家拼湊各種『小圈子』，反對加劇對立、損害他國戰略安全的做法」。內地官媒《環球時報》英文版周三引述國內專家警告，美日韓峰會目標打造「小北約」般的組織，將破壞亞太地區安全，帶來更多衝突並令形勢更為複雜。

韓聯社昨報道，美日韓峰會將於美國當地周五早上舉行，會後3國領袖將共晉午餐，然後召開聯合記者會交代峰會成果。

（金融時報/路透社/華盛頓郵報/衛報）