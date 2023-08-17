朝：美兵越境因不滿種族歧視 盼尋庇護

【明報專訊】朝鮮官媒朝中社昨（16日）報道，上月18日在板門店參加遊覽團時越界進入朝鮮的23歲美國陸軍二等兵特拉維斯‧金表示，逃到朝鮮是因為不滿軍隊的不人道對待和種族歧視，希望在朝鮮或第三國尋求庇護。美國國防部表示，無法證實朝中社的說法，目前首要工作是讓特拉維斯‧金安全回國。
專家：朝暗示或送往第三國
朝中社報道，特拉維斯‧金（Travis King）正被朝鮮軍方扣押，調查仍在進行。報道稱，朝鮮調查人員得出的結論認為，特拉維斯‧金是故意非法越境，「在調查過程中，特拉維斯‧金承認自己對美軍內部不人道對待和種族歧視反感，他也表達了在朝鮮或第三國尋求庇護的意願，並稱對不平等的美國社會感到失望」。特拉維斯‧金的叔叔早前向美國廣播公司（ABC）稱，其非裔侄兒在軍隊服役期間遭到種族歧視。
今次是朝鮮正式確認扣押特拉維斯‧金。朝鮮前變節外交官、現為韓國國會議員的太永浩稱，朝中社提及特拉維斯‧金想前往第三國，可能暗示朝鮮不想長期扣留他，「朝鮮可能將他送往第三國，若他願意，美國官員可以在第三國接他回國」。挪威奧斯陸大學韓國研究教授吉洪諾夫（Vladimir Tikhonov）認為，特拉維斯‧金的非裔身分，對朝鮮具有政治宣傳價值，「白人抱持的種族偏見、黑人遭受的不當對待，一直是朝鮮政治文宣強調的重點，打從韓戰以來就如此。因此，特拉維斯‧金或許會被利用來放大這個信息」。