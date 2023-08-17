明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

朝：美兵越境因不滿種族歧視 盼尋庇護

【明報專訊】朝鮮官媒朝中社昨（16日）報道，上月18日在板門店參加遊覽團時越界進入朝鮮的23歲美國陸軍二等兵特拉維斯‧金表示，逃到朝鮮是因為不滿軍隊的不人道對待和種族歧視，希望在朝鮮或第三國尋求庇護。美國國防部表示，無法證實朝中社的說法，目前首要工作是讓特拉維斯‧金安全回國。

專家：朝暗示或送往第三國

朝中社報道，特拉維斯‧金（Travis King）正被朝鮮軍方扣押，調查仍在進行。報道稱，朝鮮調查人員得出的結論認為，特拉維斯‧金是故意非法越境，「在調查過程中，特拉維斯‧金承認自己對美軍內部不人道對待和種族歧視反感，他也表達了在朝鮮或第三國尋求庇護的意願，並稱對不平等的美國社會感到失望」。特拉維斯‧金的叔叔早前向美國廣播公司（ABC）稱，其非裔侄兒在軍隊服役期間遭到種族歧視。

今次是朝鮮正式確認扣押特拉維斯‧金。朝鮮前變節外交官、現為韓國國會議員的太永浩稱，朝中社提及特拉維斯‧金想前往第三國，可能暗示朝鮮不想長期扣留他，「朝鮮可能將他送往第三國，若他願意，美國官員可以在第三國接他回國」。挪威奧斯陸大學韓國研究教授吉洪諾夫（Vladimir Tikhonov）認為，特拉維斯‧金的非裔身分，對朝鮮具有政治宣傳價值，「白人抱持的種族偏見、黑人遭受的不當對待，一直是朝鮮政治文宣強調的重點，打從韓戰以來就如此。因此，特拉維斯‧金或許會被利用來放大這個信息」。

（路透社/法新社）

上 / 下一篇新聞