菲國安政策文件關切中國 提南海聲索台海風險

菲律賓國安顧問阿諾（Eduardo Ano）周二表示，總統小馬可斯於8月12日簽發了行政命令，採納了國家安全委員會擬定的《2023年-2028年國家安全政策》。該份文件涉及15點國家安全議題，首三項是「國防及軍事安全」、「海、空、陸與太空安全」和「邊境安全」。另一菲方高官確認，政府正草擬「國家安全戰略」，以闡述如何由不同政府部門落實上述政策。

文件強調了「美中之間的戰略競爭變得尖銳」、「列強之間的對立加劇」，導致「地緣政治格局變得更緊張」，其中「最大憂慮」是兩岸關係，形容台海可能是「地區爆發點」，關切對菲律賓經濟穩定、潛在難民湧入以至海外僑民福祉的影響。文件強調，因應台灣跟菲律賓群島的地理近距和台灣島上的逾15萬菲律賓人，任何台海軍事衝突都會無可避免地影響到菲律賓。

在「西菲律賓海」議題上，菲方強調該海域始終是「主要國家利益」，指聲索分歧和聲索方維護自身立場的方式，持續造成戰略挑戰，危及的不止菲國領土完整，還有菲律賓人履行合法權利及其安全和福址。

前外長任對華特使 曾諷華醜陋傻瓜

另外，馬尼拉昨日宣布任命駐英國及愛爾蘭大使洛欽（Teodoro Locsin Jr.）兼任總統對華特使。洛欽在杜特爾特時代擔任外長，其間曾稱中方「搶佔」屬於菲律賓的「西菲律賓海」，又曾暗諷中國是「醜陋的傻瓜」。

本月初，菲律賓指摘中國海警在主權聲索重疊的仁愛礁附近，向菲方運送糧食補給予該區部隊的船艇噴射水炮，召見中國駐菲大使。菲方高官承認，儘管上述文件準備已有一段時間，但公布時機確跟這事件有連繫。

（綜合報道）