明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

菲國安政策文件關切中國 提南海聲索台海風險

【明報專訊】在小馬可斯上台後轉走較親美路線的菲律賓，周二（15日）發表《2023年-2028年國家安全政策》（NSP 2023-2028）文件，強調國家主權和領土完整是現屆政府國安政策的主要指導原則，強調維護「西菲律賓海」（菲方聲索主權的南海部分水域，跟中方聲索範圍有重疊）主權，表示要加強《美菲聯防條約》等促進防禦能力。文件又明言擔心台海衝突，一旦爆發可能引發難民湧入該國。

菲律賓國安顧問阿諾（Eduardo Ano）周二表示，總統小馬可斯於8月12日簽發了行政命令，採納了國家安全委員會擬定的《2023年-2028年國家安全政策》。該份文件涉及15點國家安全議題，首三項是「國防及軍事安全」、「海、空、陸與太空安全」和「邊境安全」。另一菲方高官確認，政府正草擬「國家安全戰略」，以闡述如何由不同政府部門落實上述政策。

文件強調了「美中之間的戰略競爭變得尖銳」、「列強之間的對立加劇」，導致「地緣政治格局變得更緊張」，其中「最大憂慮」是兩岸關係，形容台海可能是「地區爆發點」，關切對菲律賓經濟穩定、潛在難民湧入以至海外僑民福祉的影響。文件強調，因應台灣跟菲律賓群島的地理近距和台灣島上的逾15萬菲律賓人，任何台海軍事衝突都會無可避免地影響到菲律賓。

在「西菲律賓海」議題上，菲方強調該海域始終是「主要國家利益」，指聲索分歧和聲索方維護自身立場的方式，持續造成戰略挑戰，危及的不止菲國領土完整，還有菲律賓人履行合法權利及其安全和福址。

前外長任對華特使 曾諷華醜陋傻瓜

另外，馬尼拉昨日宣布任命駐英國及愛爾蘭大使洛欽（Teodoro Locsin Jr.）兼任總統對華特使。洛欽在杜特爾特時代擔任外長，其間曾稱中方「搶佔」屬於菲律賓的「西菲律賓海」，又曾暗諷中國是「醜陋的傻瓜」。

本月初，菲律賓指摘中國海警在主權聲索重疊的仁愛礁附近，向菲方運送糧食補給予該區部隊的船艇噴射水炮，召見中國駐菲大使。菲方高官承認，儘管上述文件準備已有一段時間，但公布時機確跟這事件有連繫。

（綜合報道）

上 / 下一篇新聞