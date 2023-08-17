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首相難產3個月 商界憂打擊外資信心

【明報專訊】泰國5月大選至今首相難產3個月，在政局持續不明朗下，商界既擔心政府推動經濟政策受阻，又憂慮外國投資者信心受打擊，影響國家經濟疫後復常 。

世界銀行泰國局局長扎空（Fabrizio Zarcone）上周在曼谷出席一個研討會時表示，政治問題持續會損害泰國經濟。《日經亞洲》引述泰國商會主席薩南（Sanan Angubolkul）說：「新政府應當盡快組成。所花時間愈長，對泰國經濟復蘇的負面影響就愈大，因為這會損害投資者信心，打擊新海外投資。」他表示，商界最大憂慮是政府遲遲未能最終確認2024財政年度（2023年10月至2024年9月）的財政預算，財政預算對確定政府開支和推動經濟十分關鍵。今年1月內閣通過2024年度的財政預算草案，提出3.35萬億泰銖（約7400億港元）開支，但須得國會批准。

泰國旅遊局副局長塔帕尼（Thapanee Kiatphaibool）表示，新政府未能組成將令推廣旅遊的計劃延遲，在今年最後一季的旅遊旺季大大打擊泰國的旅遊業。泰國經濟極為依重旅遊業，其佔泰國GDP達18%。在今年頭7個月，旅遊業帶來1.22萬億泰銖（約2700億港元）收益，低於原先預計全年的2.38萬億泰銖（約5300億港元），也不及2019年新冠疫情前的3萬億泰銖（約6600億港元）。泰國中小企聯會主席宋猜（Sangchai Theerakulwanich）亦表示，第4季是傳統旅遊高峰期和銷費旺季，他的最大憂慮是第4季政府和私人開支水平，期望新政府能在8月底前組成，以免國家經濟錯失恢復良機。

有望帶頭籌組新政府的國會第二大黨為泰黨上周表示，若成功組成執政聯盟，將會向16歲或以上國民派發1萬泰銖（約2210港元）電子消費券刺激經濟。這些消費券只可以在領取者住所方圓4公里內使用，以促進地區經濟。

（日經亞洲/曼谷郵報）

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