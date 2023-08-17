泰憲法法院拒受理申訴 皮塔拜相路盡 國會下周二投票為泰黨提名人選 前進黨表明拒撐

【明報專訊】泰國眾議院最大黨前進黨黨魁皮塔上月被國會禁止重新提名他競逐首相，惹來該黨成員向監察員辦公室申訴，案件之後送交憲法法院審視。憲法法院9名法官昨（16日）一致拒絕受理案件，稱申訴者沒資格質疑國會決定。這意味皮塔拜相夢碎，眾議院議長隨即宣布，將於下周二（22日）投票選出新首相，預計屆時第二大黨為泰黨將提名首相候選人，但前進黨表明不會支持有關人選。
前進黨在今年5月大選贏得最多議席，並與為泰黨及其他6個小黨組成8黨聯盟，提名皮塔為首相候選人，但皮塔在上月13日國會首輪投票選首相中未獲足夠票數當選，19日被憲法法院暫停議員職務，同時被國會表決通過禁止重新提名他競逐首相。監察員辦公室上月底收到法律專家、國會議員及前進黨成員申訴，他們反對國會禁止再提名皮塔任首相的決議，認為侵犯他們的憲法權利，監察員辦公室遂要求憲法法院檢視國會的決定。
法院昨日一致拒絕受理案件，稱由於所有申訴人並非首相候選人，因此他們不被視為權利受侵犯者，不能行使據憲法所訂明提交申訴的權利。國會原定本月4日再投票選新首相，但因憲法法院押後至昨日才宣布是否受理該案件，故國會表決亦推遲。眾院議長萬諾（Wan Muhamad Noor Matha）昨宣布參眾兩院議員將於下周二投票選首相。
前進黨：新聯盟未能反映人民聲音
親軍方政治勢力堅持只要前進黨仍在籌組政府的政黨聯盟，就不會投票支持為泰黨的首相人選。8黨聯盟本月初屈服，決定將前進黨踢走，以求打破僵局，為泰黨將提名黨實際領導人兼前首相他信的親信、地產大亨斯雷塔（Srettha Thavisin）任首相。將卸任政府一員的親軍方泰自豪黨上周加入為泰黨的新聯盟，惟前進黨周二表示，不會支持為泰黨的首相提名人。
前進黨秘書長稱查泰瓦（Chaithawat Tulathon）稱，為泰黨的聯盟違背人民的授權，稱現時的政府組成未能反映人民的聲音。查泰瓦又質疑為泰黨領導的政府能否推動革新的議程，為人民帶來改變。他指出，前進黨的決定無關於斯雷塔的資格，而是基於該黨政治立場，以及承諾不會跟與參與2014年政變的軍方領袖有聯繫的政黨合作。
親軍方兩政黨料入閣
首相提名人選需獲參眾兩院750名議員的過半數支持才能當選，為泰黨的新聯盟表示現獲315票支持，包括親軍方的人民國家力量黨（PPRP）及泰國人團結建國黨（UTN）。泰國人團結建國黨發言人周二稱，黨領袖皮拉潘（Pirapan Salirathavabhaga）在黨議員會議上表示，為泰黨準備邀請他們加入聯合政府。被傳媒問及UTN會否對內閣職位提出任何條件時，發言人稱其政黨準備好在任何部門任職。