泰憲法法院拒受理申訴 皮塔拜相路盡 國會下周二投票為泰黨提名人選 前進黨表明拒撐

前進黨在今年5月大選贏得最多議席，並與為泰黨及其他6個小黨組成8黨聯盟，提名皮塔為首相候選人，但皮塔在上月13日國會首輪投票選首相中未獲足夠票數當選，19日被憲法法院暫停議員職務，同時被國會表決通過禁止重新提名他競逐首相。監察員辦公室上月底收到法律專家、國會議員及前進黨成員申訴，他們反對國會禁止再提名皮塔任首相的決議，認為侵犯他們的憲法權利，監察員辦公室遂要求憲法法院檢視國會的決定。

法院昨日一致拒絕受理案件，稱由於所有申訴人並非首相候選人，因此他們不被視為權利受侵犯者，不能行使據憲法所訂明提交申訴的權利。國會原定本月4日再投票選新首相，但因憲法法院押後至昨日才宣布是否受理該案件，故國會表決亦推遲。眾院議長萬諾（Wan Muhamad Noor Matha）昨宣布參眾兩院議員將於下周二投票選首相。

前進黨：新聯盟未能反映人民聲音

親軍方政治勢力堅持只要前進黨仍在籌組政府的政黨聯盟，就不會投票支持為泰黨的首相人選。8黨聯盟本月初屈服，決定將前進黨踢走，以求打破僵局，為泰黨將提名黨實際領導人兼前首相他信的親信、地產大亨斯雷塔（Srettha Thavisin）任首相。將卸任政府一員的親軍方泰自豪黨上周加入為泰黨的新聯盟，惟前進黨周二表示，不會支持為泰黨的首相提名人。

前進黨秘書長稱查泰瓦（Chaithawat Tulathon）稱，為泰黨的聯盟違背人民的授權，稱現時的政府組成未能反映人民的聲音。查泰瓦又質疑為泰黨領導的政府能否推動革新的議程，為人民帶來改變。他指出，前進黨的決定無關於斯雷塔的資格，而是基於該黨政治立場，以及承諾不會跟與參與2014年政變的軍方領袖有聯繫的政黨合作。

親軍方兩政黨料入閣

首相提名人選需獲參眾兩院750名議員的過半數支持才能當選，為泰黨的新聯盟表示現獲315票支持，包括親軍方的人民國家力量黨（PPRP）及泰國人團結建國黨（UTN）。泰國人團結建國黨發言人周二稱，黨領袖皮拉潘（Pirapan Salirathavabhaga）在黨議員會議上表示，為泰黨準備邀請他們加入聯合政府。被傳媒問及UTN會否對內閣職位提出任何條件時，發言人稱其政黨準備好在任何部門任職。

（路透社/法新社/彭博社/曼谷郵報）