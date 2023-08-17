災場當景點 毛伊島旅客惹憤 居民埋怨穿插救援車隊間 試圖進災區

逾百人罹難 確認4人身分

截至周三（16日），當局已發現至少106具遺體，但僅5名死者獲確認身分，其中最先對外公開姓名的兩位是74歲的迪克曼（Robert Dyckman）和79歲的詹托克（Buddy Jantoc），後者的遺體在護老設施被發現，另外3人的姓名要等通知其家人才公開。

毛伊島縣政府在大火後勸籲旅客離開，自上周三以來，連同居民和遊客已至少有4.6萬人離島，毛伊島西部大多數酒店已經停止接受訂房，騰出了逾1000間客房安置災民。不過依然有遊客沒有聽勸離開，甚至有人繼續登島度假。這幾天有多達數千旅客在島上享樂，與當地居民愁雲慘霧的氣氛格格不入。一些居民和官員埋怨遊客穿插於民間救援車隊之間，或試圖進入被山火重創的拉海納鎮。夏威夷人認為旅客在他們哀悼大火釀成重災之際到來，是不尊重的行為，况且毛伊島上周五（11日）已宣布進入緊急狀態。

經濟靠旅業 商家憂反旅客不利發展

毛伊島西部議員帕爾廷（Tamara Paltin）上周六批評旅客仍舊下榻於島西地區，「我們不想在苦於重拾生活之際，見到人來度假。我們不想因為旅客不依指示而要封路。假如你是遊客，不要來拉海納。我不管你有否預訂，這不是時候。」

毛伊島居民佩內庫也不歡迎遊客這時來到，說：「走。給我們自癒的機會。假如旅客中有人的家被燒了，他們不會希望有人在他們的家外帶着趣味遊覽。」另一居民伊諾莫托說：「這要是發生於你的家鄉，你會希望我們來嗎？我們自顧不暇。」一間接待遊客的浮潛公司被批評帶旅客在火災當天有人跳海逃生罹難、當局仍在搜索失蹤者的同一海域浮潛。浮潛公司為此道歉。

毛伊島經濟收益約五分之四來自旅遊業，遊客是該縣的「經濟動力」。一些商家開始擔心當地反遊客情緒轉趨強烈，將不利地方發展。經營美食車生意的卡拉希奇表示，災後其生意跌了五成，擔心遊客不來，島上的生意都要倒閉。

（英國廣播公司/新西蘭先驅報/彭博社/衛報）