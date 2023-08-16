未斷電網間接釀山火 夏威夷電力公司捱告

控方律師指出，在連月乾燥、颶風引發強風吹襲之際，電力公司沒有關掉電源，導致上周一、二期間倒塌樹木壓上電線杆起火，令火勢不可收拾。訴狀稱，被告早在上周日（6日）已經收到「山火極端威脅」警告，並且知道切斷電源是預防山火的有效方法，卻仍然維持供電，或在斷電後過早重新通電。加州和內華達州等地此前已就類似風險制定斷電指示的措施。

行政總裁辯稱須有電救火救老弱

夏威夷電力公司行政總裁基穆拉周一表示，公司未在起火期間關閉電源，是因為滅火用的水泵需要電力運作，而風暴吹襲期間停電，也不利老弱人士。該公司此前拒絕評論潛在法律責任，稱其要務是災後修復、損毁評估與支援地方社區。該公司股價周一收報21.46美元，大跌33.77%。

現時當局只搜索了四分之一災場，99人證實罹難，州長格林周一預警未來10日錄得的死亡人數將倍增。另外，全國廣播公司昨報道，拉海納開始出現災民搶掠商店和燃料等情况。

（彭博社/紐約時報/CNN）