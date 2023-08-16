推翻大選案喬州控13罪 特朗普被指組「犯罪集團」

這宗案件源於2021年1月有電話錄音曝光，顯示特朗普致電喬治亞州務卿拉芬斯珀格施壓，要求「找到」州內11,780張選票，以助自己在總統大選反勝民主黨對手拜登，但被拒絕。亞特蘭大富爾頓縣地區檢察官威利斯（Fani Willis）其後展開長達兩年半調查。

涉RICO罪名 批民主黨干預選舉

大陪審團頒下的起訴書長達98頁，針對19名被告提出41項控罪，涉及特朗普的控罪包括違反喬治亞州《反勒索及受賄組織法》（RICO）、教唆公職人員違反誓言、串謀冒充公職人員、一級串謀偽造、串謀作出虛假陳述及文書，以及提交虛假文件等。當中最嚴重的是通常用來對付犯罪集團的RICO法，違者最高可判囚20年。

除了特朗普，案中還有18人被起訴，包括特朗普私人律師朱利亞尼和前白宮幕僚長梅多斯等。檢察官在起訴書形容特朗普與其他被告組成犯罪集團，拒絕接受敗選事實，故意參與非法改變選舉結果的陰謀。

起訴書列舉被告利用8個方式妨礙選舉：向喬治亞州議會說謊、向州政府官員說謊、製造支持特朗普的假選舉人、騷擾選舉工作人員、唆使司法部官員、唆使副總統彭斯、入侵投票機及參與隱瞞。起訴書也指出被告為扭轉大選結果採取的161項行動，除了特朗普致電拉芬斯珀格「找出」足夠選票外，朱利亞尼也向喬治亞州議員提供選舉舞弊的虛假證辭。

特朗普陣營發聲明，指控民主黨籍的威利斯是「狂熱的黨派偏見者」（rabid partisan），提出「虛假起訴」旨在妨礙2024年總統大選，損害佔主導地位的特朗普選舉團隊。特朗普周一晚發聲明，質疑這是民主黨第四度干預選舉的行徑，企圖將白宮控制在拜登手中，「將他在明年大選中唯一最大對手送進監獄」。威利斯否認起訴出於政治動機，「我們看事實、看法律，然後提出起訴」。

遭州檢起訴 返白宮仍無權自我特赦

今次是特朗普今年4月以來被刑事起訴的第四宗案件，本月1日他才被司法部特別檢察官史密斯就企圖推翻2020年大選結果控告4項罪名。儘管該案與喬治亞州案都涉及推翻大選結果，但聯邦與州層級提出的起訴存在關鍵差別，即使特朗普重掌白宮，喬治亞州檢察官毋須向他報告，故倘若特朗普在喬治亞州案罪成，他也無權特赦自己。

（紐約時報/金融時報/衛報）