英「優先簽證」服務擴至BNO 5工作天內可知結果

需額外付5715元

一如其他PV服務，申請人只要額外支付573英鎊（5715港元），即可在提交指紋等生物辨識資料之日起計的5個工作天內，獲悉當局對其申請的決定。然而，比「優先簽證服務」更快、可在申請後第二個工作天得知決定的「超級優先簽證」（super priority visa, SPV）服務則未擴展至BNO簽證。

英國簽證暨移民署的官方合作伙伴VFS全球（VSF Global）同日也公布了上述服務。目前有效期兩年半的BNO簽證基本費用180鎊；有效期5年的BNO簽證基本費用為250鎊。

自BNO移民計劃2021年1月底開始，英國政府累積錄得172,500宗BNO簽證申請，逾16.6萬宗已經獲批；內政部5月數字顯示，今年第一季有9411宗BNO簽證申請。

（英國政府網站/美國之音）