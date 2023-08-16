沙特阿聯酋掃Nvidia晶片 加入AI戰團

報道引述消息人士報道，沙特透過國家研究機構阿卜杜拉國王科技大學（Kaust）購買了至少3000枚售價4萬美元的輝達H100晶片，總值約1.2億美元（9.4億港元），預計今年底前到貨。輝達行政總裁黃仁勳形容，H100是全球首款專為生成式人工智能設計的電腦晶片。該大學擁有至少200顆A100晶片，正建造一部名為「Shaheen III」的超級電腦，預計今年可運作。據估計，OpenAI利用1024顆A100晶片，在一個多月內訓練出先進的GPT-3模型。

沙特引華專家 阿聯酋盼育自家人才

沙特的大型語言模型（LLM）由阿卜杜拉國王科技大學一家實驗室負責研發，職員主要都是中國研究人員。報道引述該大學兩名消息人士表示，由於這些中國AI專家畢業於遭美國列入實體清單的中國大學，無法到美國工作或研究，因此選擇進入該大學。

與此同時，阿聯酋也取得數千顆輝達晶片，並已於今年較早時用兩個多月時間，在阿布扎比國家機構技術創新研究所（Technology Innovation Institute）採用384顆A100晶片開發出自家的開源大型語言模型「Falcon」。報道引述消息稱，阿聯酋希望擁有和控制自己的運算能力和人才、擁有自己的平台，不依靠中國或美國人。

騰訊阿里求購 輝達美股價升7%

報道指出，海灣國家早已表示要成為AI領域的領導者，以加速其經濟發展，外界擔心這些石油大國可能會濫用這項技術。《金融時報》上周報道，中國主要科技公司如騰訊和阿里巴巴，都正謀求購入輝達的高效能晶片。

（金融時報）