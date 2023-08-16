拉美左翼執政遇困 粉紅浪潮再現頹勢

近幾年新冠疫情期間貧富懸殊擴大、社會不滿加劇，驅使哥倫比亞、智利、秘魯、巴西先後選出左派總統，使今年1月首次出現拉丁美洲7個人口大國皆有左翼政府的局面。然而，著名政治記者、《邁阿密先驅報》編輯奧本海默（Andrés Oppenheimer）周一（14日）撰文分析，近年上台的左傾民粹領袖如今不是已落台，就是弱勢總統。

以哥倫比亞為例，佩特羅去年6月當選該國近代首位左翼總統，但備受反對派控制的國會掣肘，上月其子和前妻還爆出洗錢醜聞。在智利，博里克前年11月當選該國半世紀以來最左翼的總統，但他支持的左傾新憲法未能通過公投，其親信閣員近日更捲入貪污調查而被迫辭職。秘魯原總統卡斯蒂略在去年12月發動解散國會的「政變」不果反遭國會罷黜，距離他上台僅約一年半。墨西哥總統洛佩斯自己雖續受歡迎，但在明年大選，其政黨要爭取繼續執政面臨強大挑戰。

阿根廷現屆左翼民粹政府治下通脹、貧窮率飈升引發的社會情緒，則將選民推向右翼。本身在阿根廷出生的奧本海默認為，米萊伊最終不會在總統大選取勝，推測最終選舉結果是中間偏右的候選人當選，判斷阿根廷只是拉美「意識形態混合的反當權者趨勢」又一例子。

民調：半數選民撐中間派 10年無大變

《經濟學人》曾點出，拉美國家左翼政客近年雖然相繼上台，但其勝利「沒有反映選民意識形態有重大轉變」。拉美民意調查機構LAPOP半年前發表報告顯示，大約一半的受訪者認同政治中間派，約20%的人認同左派，另外約20%的人認同右派。這些數據過去最少10年無太大變化，但LAPOP發現，巴西受訪者認同右翼的比例從2008年的18%增加到2019年（最新調查結果）的32%，而阿根廷的右翼同情者也有小幅增加。

（邁阿密先驅報/經濟學人）