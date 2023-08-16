阿根廷極右震散市場 央行貶匯率狂加息 領跑總統候選人爭議主張 倡廢央行經濟美元化削政府開支

52歲的自由前進黨眾議員米萊伊（Javier Milei）在初選已點算97%以上選票中得票30%，領先得票28%的保守派在野聯盟「合力改變」（JxC）代表布爾瑞奇（Patricia Bullrich），以及得票27%的執政中左翼貝隆主義「祖國聯盟」（UP）代表、現任經濟部長馬薩（Sergio Massa）。米萊伊在十多個貝隆派4年前贏得的省份翻盤，並自1999年以來首次奪得聖克魯斯省，別具象徵意義，因為該省是副總統兼前兩屆總統克里斯蒂娜的大本營。

這個意外結果帶來不確定性，令10月選舉形勢變得不明朗，加劇投資者對阿根廷脆弱經濟的焦慮。阿根廷通脹率達116%，外匯儲備處於危險低水平，披索過去12個月內對美元貶值超過一半。

非官方市場 披索匯率屢探新低

初選翌日，披索兌美元匯率在非官方市場一度貶值逾13%，由上周五每美元兌605披索跌至周一中午每美元兌690披索的新低，到昨日中午進一步跌至每美元兌705披索。阿根廷股市亦重挫，MERVAL指數以美元計價一度下跌14%。在美國交易的Global X MSCI阿根廷ETF盤中跌幅一度達8%。以美元計價的國際債券同樣受挫。

阿根廷央行周一將官方匯率貶值至每美元350披索，直至10月選舉，又宣布加息21厘，將基準利率由97厘上調至118厘，以安撫市場情緒。阿根廷一名政府高官周一表示，調降官方匯率至每美元350披索的決定，是主動應對周日選舉結果引發的貨幣壓力。

富達新興市場債券及外匯投資組合經理格里爾認為，初選結果是一場「政治地震」，「我們面臨巨大的不確定性，市場已經重新定價以反映這一點」。

52歲的米萊伊是經濟學家，以政治局外人自居，外界將他與美國前總統特朗普和巴西前總統博索納羅相提並論。這名極右翼自由主義經濟學家從政經驗不多，只擔任眾議員兩年，因在電視抨擊阿根廷政治階層而知名。國際傳媒將米萊伊描繪成瘋狂的民粹主義者。米萊伊對阿根廷的政治建制持蔑視態度，抨擊「整個愚蠢和無用的政治精英階層」，吸引大批年輕阿根廷人支持。

通脹116% 評論指「中產叛變」

《華爾街日報》周一（14日）發表題為「阿根廷的中產叛變」的社評，形容一度繁榮的阿根廷受貝隆派社會主義影響而逐漸衰落，現面臨另一輪貨幣危機，拖欠國際貨幣基金組織440億美元，經濟停滯不前。文章提到，阿根廷物價上漲逾115%，「通脹是中產階級繁榮的盜賊」，米萊伊在初選的表現，向布宜諾斯艾利斯以至全世界傳達信息：阿根廷中產階級可能不再接受剝奪他們勞動成果的現狀。

（路透社/彭博社/金融時報/華爾街日報）