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重災區事發時供水系統崩潰 礙滅火救人

【明報專訊】夏威夷毛伊島山火除受4級颶風「多拉」風勢影響而增強外，《紐約時報》周日（13日）報道，山火期間西部重災區拉海納鎮供水系統崩潰，消防栓沒有水，使消防員滅火和救人陷入困難。

參與拉海納救火行動消防員的基海．霍（Keahi Ho）向《紐時》稱：「消防栓裏沒有水。」他說當地多處在山火期間都面臨持續水壓問題，隊伍曾在撲滅一棟商業大廈火勢期間遭遇缺水，被迫放棄灌救。

山火上周二爆發前，拉海納早上已受到颶風多拉帶來的強風影響，大片地區停電。毛伊縣官員指停電影響供水系統泵水功能，呼籲民眾節約用水。其後山火襲向民居，令水管熔化爆裂漏水，嚴重削弱系統以至消防栓的水壓。

專家表示，中型至大型水務公司一般有後備發電機，確保緊急情况下供水正常，但連發電機也遭大火破壞則另當別論。專研火災和緊急管理的紐約城市大學約翰傑刑事司法學院副教授詹寧斯稱，未聞有類似今次被燬水管流失太多水導致整體供水受影響的案例。他指大火發生時，消防員往往在主要水道取水，令分支水流減弱，而有些社區會有避免「爭水」特殊設計（例如有多條主要水道），但這種改建勢所費不菲。

拉海納的供水系統本身依靠一條溪流和從水井泵出的地下水，近年持續乾旱和人口增加已促使州及地方官員尋求增加供水方法，兩個月前才完成鑽探一個全新水井。

乾旱人口增 拉海納尋增供水方法

本身是拉海納居民的毛伊縣供水理事會成員林賽在今次山火痛失家園，他希望當地未來檢討事件時也能討論供水問題。

（紐約時報）

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