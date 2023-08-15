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夏威夷山火災民批政府救災遲緩

【明報專訊】美國夏威夷毛伊島山火截至周日增至96人死，當局仍在搜索失蹤者，批評政府救災遲緩的聲音亦愈來愈烈，有災民稱他們從當地志願者所獲的物資及援助，遠多於政府提供。官員上周六（12日）承認毛伊島地處偏遠和山火破壞規模龐大，令救災困難，但強調更多援助將陸續到位。

官員稱災區偏遠、破壞度大礙救援

山火發生多日後，西毛伊島不少災民一直缺少汽油、通訊中斷及熱食不足，他們主要依賴教會、社區組織、志願者和鄰近其他島嶼居民派送救援物資及協助尋找失蹤親友。《紐約時報》報道，男子馬斯倫（Josh Masslon）上周五晚在毛伊島卡帕魯阿（Kapalua）機場尋找手機信號。他不滿說：「縣政府官員在哪裏？沒有人能上網，我也發現連水也不能飲用。」在毛伊島開設健身室的羅梅羅（Paul Romero）喜見附近島民到來救援，但他同時稱：「我們資金充足的政府應對能力難以置信地差勁。我們甚至不知道他們做了和沒做什麼。」

毛伊縣長比森（Richard Bissen Jr.）上周六表示，縱有當地居民和組織幫助，也不代表政府沒有施援，稱他也見到官員和志願者通力合作，協助被困毛伊島西部的災民。《紐約時報》報道，其實美國聯邦、夏威夷州和地方的政府在山火上周二爆發之初，一直應對救災，其間州官員安排派送救援物資和安排臨時房屋，大批毛伊島西部居民日前已獲轉送至政府營運的避難所。

英國廣播公司（BBC）昨引述參與派送救援物資的毛伊島慈善組織「太平洋鯨魚基金會」常務總監里格爾斯沃思（Kristie Wrigglesworth）稱，連日來通訊系統崩潰致難以協調行動，利用口耳相傳通知災民領取物資的做法非常緩慢和缺乏組織。

另外，夏威夷州州長格林（Josh Green）上周六呼籲遊客近期勿前往毛伊島，因為當地500間酒店房間將用來安置家園被燬的災民，另外500間則預留給聯邦緊急事故管理總署（FEMA）職員暫住。

（綜合報道）

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