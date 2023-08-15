逃避暴力壓迫 阿富汗女權抗爭轉入室內及網絡世界

英國非牟利機構「資訊韌性中心」負責蒐集侵犯人權證據的「阿富汗證人組」分析網上紀錄後，判斷阿富汗女性近期多了採取室內示威和網上抗議。今年3月1日至6月27日間，全國有95宗女權示威，當中84宗是在室內進行。她們通過WhatsApp和Telegram群組串聯，在facebook、Instagram和X（前稱Twitter）等社交平台發表示威相片和短片。路透社稱這些室內示威大多由成立兩年、現有數百名成員的女權團體「紫色星期六運動」所組織。

網上抗爭仍需穿罩袍自保

人權觀察組織女權部代理聯席主任巴爾（Heather Barr）指出，女性在阿富汗上街示威非常危險，換成室內示威，可助外界知道阿富汗女性仍未放棄。然而，維權婦女缺乏手機和穩定的互聯網通訊服務，在網上活動也面臨塔利班支持者抨擊、騷擾、侮辱和恐嚇。另一方面，她們在室內示威或網上抗爭時，大多戴上面紗甚至身穿罩袍自保，令外界更難核實時間、地點和人物身分，無從求證和詢問實際狀况。

至少28檢察官及家人遇害

過去兩年以來，阿富汗女性只能限接受去到初中的基本教育，又被剝奪大部分工作機會。與此同時，當地有近4000名司法人員受到塔利班的暴力威脅，至少已有28名檢察官及其家人被殺。這些受害司法人員，不少曾在強姦、強迫婚嫁和謀殺等案件上維護受害婦女，因而招致威脅。

（路透社/衛報）

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