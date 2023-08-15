警罕闖地方報館搜證查案 美媒聯署譴責損新聞自由

寓所同被搜 98歲報章老闆翌日去世

涉事的《馬里昂縣記事報》（Marion County Record）是一份地方周報，由家族經營，只有7名職員，發行量約4000份。警方上周五（11日）持搜查令，分別搜查該報報館及98歲報章共同持有人邁耶（Joan Meyer）寓所，檢走一批電腦、伺服器、編採人員手機和報道材料等。報館發行人兼總編、邁耶之子埃里克（Eric Meyer）上周五受訪說，警方拿走他們「所有的東西」足以影響出版。《馬里昂縣記事報》稱，邁耶淚眼看着警方在家裏搜查後寢食不安，翌日疑因抵受不了壓力，在家中去世。

《馬里昂縣記事報》被搜，源於該報記者本月初收到報料，指當地餐廳老闆紐厄爾（Kari Newell）2008年醉酒駕駛被停牌，但仍無牌駕駛。記者利用該州網上紀錄核查，但埃里克推測爆料人正是與紐厄爾辦離婚的丈夫，考慮到資料來源可能不合法，決定不發表報道及報警。

記者查醉駕紀錄 當事人指侵私隱

紐厄爾近期正為餐廳申請酒牌，醉駕紀錄可致申請泡湯。她指控有人侵犯私隱，擅取其車牌號碼和出生日期（可供翻查車牌記錄），稱《馬里昂縣記事報》記者不法獲取有關資料，並分享予一名議員。馬里昂縣聯邦地區法院法官發出搜查令，授權警方搜查《馬里昂縣記事報》辦公室，稱事涉身分盜竊（identity theft）及非法使用電腦。

警方搜查報館之舉備受批評，《堪薩斯反射報》指出，聯邦《私隱保護法》保護記者免受搜查，警方可向報館發傳票要求交出證物就能代替搜查。馬里昂縣警方上周六稱，私隱法不適用於當局認為涉及刑事活動的記者。堪薩斯調查局長馬蒂維周日稱需要通過搜查蒐證，以調查一名與報館有衝突人士身分被竊的「可靠指控」，而且包括傳媒在內「沒有人能凌駕於法律」。

美國新聞機構在憲法第一修正案保障新聞自由下，很少遭當局搜查。堪薩斯新聞協會稱事件是「對民主基石的攻擊」。美國新聞自由記者委員會（RCFP）周日與30多個新聞機構發聯署公開信，譴責警方搜查，要求盡快交還所檢之物。

（綜合報道）