警罕闖地方報館搜證查案 美媒聯署譴責損新聞自由

【明報專訊】美國堪薩斯州一份地區小報因調查當地一名餐廳老闆涉無牌駕駛事件，被指不法竊取個人資料，觸發警方上周五罕有搜查該報館及其持有人寓所，事件引起侵犯新聞自由爭議，美聯社、《華盛頓郵報》、《紐約時報》等逾30個新聞機構周日（13日）聯署譴責警察的搜查行動。當地警方堅持行動合理。
寓所同被搜 98歲報章老闆翌日去世
涉事的《馬里昂縣記事報》（Marion County Record）是一份地方周報，由家族經營，只有7名職員，發行量約4000份。警方上周五（11日）持搜查令，分別搜查該報報館及98歲報章共同持有人邁耶（Joan Meyer）寓所，檢走一批電腦、伺服器、編採人員手機和報道材料等。報館發行人兼總編、邁耶之子埃里克（Eric Meyer）上周五受訪說，警方拿走他們「所有的東西」足以影響出版。《馬里昂縣記事報》稱，邁耶淚眼看着警方在家裏搜查後寢食不安，翌日疑因抵受不了壓力，在家中去世。
《馬里昂縣記事報》被搜，源於該報記者本月初收到報料，指當地餐廳老闆紐厄爾（Kari Newell）2008年醉酒駕駛被停牌，但仍無牌駕駛。記者利用該州網上紀錄核查，但埃里克推測爆料人正是與紐厄爾辦離婚的丈夫，考慮到資料來源可能不合法，決定不發表報道及報警。
記者查醉駕紀錄 當事人指侵私隱
紐厄爾近期正為餐廳申請酒牌，醉駕紀錄可致申請泡湯。她指控有人侵犯私隱，擅取其車牌號碼和出生日期（可供翻查車牌記錄），稱《馬里昂縣記事報》記者不法獲取有關資料，並分享予一名議員。馬里昂縣聯邦地區法院法官發出搜查令，授權警方搜查《馬里昂縣記事報》辦公室，稱事涉身分盜竊（identity theft）及非法使用電腦。
警方搜查報館之舉備受批評，《堪薩斯反射報》指出，聯邦《私隱保護法》保護記者免受搜查，警方可向報館發傳票要求交出證物就能代替搜查。馬里昂縣警方上周六稱，私隱法不適用於當局認為涉及刑事活動的記者。堪薩斯調查局長馬蒂維周日稱需要通過搜查蒐證，以調查一名與報館有衝突人士身分被竊的「可靠指控」，而且包括傳媒在內「沒有人能凌駕於法律」。
美國新聞機構在憲法第一修正案保障新聞自由下，很少遭當局搜查。堪薩斯新聞協會稱事件是「對民主基石的攻擊」。美國新聞自由記者委員會（RCFP）周日與30多個新聞機構發聯署公開信，譴責警方搜查，要求盡快交還所檢之物。