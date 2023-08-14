「少邊」合作邁步 美日韓共識三邊峰會例行化

韓聯社引述韓國總統室一名官員表示，暫未能說美日韓已就三邊峰會例行化達成協議，但至少已形成共識。報道指美日韓領袖此前一直藉國際多邊會議場合舉辦三邊會談，而據3國目前形成的共識，今後每年都將有望專門安排場地和時間舉行三邊領袖會談。

另一總統室官員則稱，美日韓安全合作有望以峰會例行化為契機實現「飛躍」進展。韓聯社亦分析認為，美日韓峰會將如美日印澳「四方安全對話」（QUAD）和美英澳安全伙伴關係（AUKUS），標示印太「小多邊」新合作機制邁出新一步。

美國自冷戰以來在亞太地區，採取「軸輻式」（hub-and-spokes）同盟體系，即美國作為中心（軸）跟區內國家建立多個相互無甚聯繫的「雙邊」（bilateral）同盟或伙伴關係（輻），近年經歷奧巴馬政府提出「重返亞太」，特朗普政府以拉攏印度的「印太」概念取代「亞太」，至現屆拜登政府延續並強調重視盟友，令美國的亞洲同盟體系出現「翻新」趨勢，在軸輻模式基礎上推動盟友之間建立雙邊安全機制，以及涵蓋美國的三邊或四邊「結盟」（alignment）合作架構——即「少邊」模式，以應對地區形勢轉變。

（韓聯社/明報資料室）