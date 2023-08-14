讀賣：美日針對中俄朝 共研「高超音速」截擊

《讀賣新聞》引述多名日本政府相關人士消息報道，日美兩國正推進岸田與拜登在美日韓峰會場外個別會晤，並將對外公布共同研發新型反彈道導彈的協議內容。

本周美日韓峰會 料場外會晤商定

高超音速武器以音速5倍（5馬赫，時速約6125公里）或以上在低空改變軌道飛行，現行雷達難以完全捕捉，導致迎擊困難。《讀賣新聞》表示，中國2021年7月成功試射高超音速武器，俄羅斯已在侵略烏克蘭期間投入使用，朝鮮則自2021年9月起反覆測試，其中去年1月實驗所試驗的高超音速武器最高飛行速度達約10馬赫。

報道指日本防衛省的對策是目標加強陸上自衛隊的「03式中距離地對空導彈」的性能，海上自衛隊的「神盾級」艦艇所搭載的「標準6型」（SM-6）導彈也有一定的迎擊能力。然而以上兩款武器都是在敵軍彈道導彈軌道向下時實行迎擊，因此對日方而言，當務之急是獲取從遠處迎擊的手段，即在彈道導彈發射後的上升階段作攔截。

加強偵測追蹤 盼升軌攔截

《讀賣新聞》報道，迎擊高超音速武器必須加強築構早期導彈偵測和追蹤態勢，美國正推進建構多枚小型衛星協同運用的「衛星星座」（satellite constellation），日本防衛省則正尋求參與美國衛星網合作。

日本岸田政府去年12月發布的「國家安保3文件」，納入並推進保有以自衛目的攻擊對手導彈發射基地的「反擊能力」，為盡早實現其中《國家防衛戰略》提出的「綜合防空導彈防衛」，正加快與盟友和伙伴共同研發新型迎擊導彈，以及整備保障「反擊能力」的遠程導彈。

（讀賣新聞/中央社/韓聯社）