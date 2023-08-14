美百年最嚴重山火 夏威夷增至93死

在毛伊島上周二起爆發的山火中死亡的人數，至前天已超越2018年加州帕拉代斯（Paradise）山火的85人，也是自1918年明尼蘇達州克洛凱（Cloquet）山火致453人喪生以來，美國罹難人數最多的山火。

毛伊縣消防人員至前天仍在加緊撲滅最少一處火頭。當地警長佩爾蒂埃（John Pelletier）則表示，尋屍犬至當時只搜救了3%的災場。官員指正加派12頭尋屍犬協助搜救。

佩爾蒂埃又表示，至前天只確認了兩名死者身分，相關工作受重災區西部歷史名城拉海納大火未熄拖累。當地當時有逾2100畝土地被燒，逾2200座建設損壞或被毁。截至上周六，當局相信仍有逾千人失蹤；路透社昨報道指失蹤者仍然數以百計。

山火之初毛伊島廣泛地區電力和通訊中斷，導致居民手機收不到緊急警示，甚至街上的緊急警報亦沒響起。民主黨籍夏威夷州聯邦眾議員吉爾．德田（Jill Tokuda）指當地明顯準備不足，未來有必要確保改善。美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）估算，拉海納鎮重建將涉款55億美元（約429億港元）。

（彭博社/路透社/法新社）