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地選保關鍵3州 安華政府暫喘息

【明報專訊】馬來西亞上周六（12日）的6州地方議會選舉塵埃落定，首相安華領導的執政聯盟保住3州控制權，但官方結果顯示反對派在6州地方議會取得的議席增加，例如執政聯盟維持對最富裕的雪蘭莪州的過半數議席控制權，但失去三分之二的大多數。分析指結果令安華有暫時喘息空間，但須保持警惕。

這次選舉被視為對安華執政聯盟上台約9個月表現的公投。選委會公布結果顯示，希望聯盟（希盟，PH）及國民陣線（國陣，BN）保住雪蘭莪、檳城、森美蘭3州；前首相慕尤丁領導的國民聯盟（國盟，PN）繼續控制吉打、登嘉樓和吉蘭丹3州。

反對派6州議席皆升 登嘉樓全取

分析指希盟保住了擁有全國最大港口的雪蘭莪州，及半導體發展蓬勃的檳城，對安華而言是重要勝利。然而反對派在6州取得的議席均有增加：雪蘭莪州過去15年是希盟據點，但執政聯盟在今次選舉失去三分之二的大多數優勢，反對派贏得56席的22席。執政聯盟雖在森美蘭州以31席維持三分之二控制權，但在2018年未取得議席的國盟，今次則贏得5席；國盟更全取登嘉樓州的32席。

政治風險顧問公司KRA Group策略總監阿米爾（Amir Fareed Abdul Rahim）說，安華的執政聯盟現在必須致力於化解政治分歧、解決結構經濟問題，並回應人民訴求，「它贏得了一些喘息空間，儘管仍然面臨政治和政策挑戰，但必須充分利用」。

新加坡智庫及諮詢公司Solaris Strategies Singapore政治分析員穆斯塔法（Mustafa Izzuddin）指出，安華沒有遇到可能改變現狀的重大政治變化，可謂紓緩了壓力。惟馬來西亞太平洋研究中心顧問胡逸山認為安華政府不穩陣，未必能一直執政到下次大選。

（路透社/彭博社/日經亞洲）

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