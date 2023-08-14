36歲女副手頂替選總統 矢言滅黑幫

4000重兵押解屢恐嚇政客黑老大

厄瓜多爾上周六黎明時分動用了約4000名軍人、警察以重型武裝，將化名「菲托」（Fito）的喬內羅斯幫（Los Choneros）大老馬西亞斯（Jose Adolfo Macias Villamar），從瓜亞基爾（Guayaquil）的8號監獄，押解往同一港市的最高設防監獄「羅加」（La Roca）。總統拉索稱這是「為了民眾和在囚者的安全」。喬內羅斯幫是厄瓜多爾成立得最久又最具勢力的幫派。馬西亞斯因販毒等罪名被判監34年，已服刑逾10年。

遺孀、女拍檔穿避彈衣出席記招

59歲的比利亞維森西奧上周三在首都基多遭槍殺。他生前透露，菲托通過「特使」，多次恐嚇要「擊垮」他，要他不再談黑幫。比利亞維森西奧遺孀薩勞斯（Veronica Sarauz）上周六穿著防彈背心，由警察護送出席記者會表示，她和3名子女目前仍處於危險——儘管當局已就此兇殺案逮捕6名哥倫比亞疑犯。

比利亞維森西奧所屬政黨「建造運動」（Movimiento Construye）上周六宣布，推舉原本競逐副總統的36歲女競選拍檔岡薩雷斯（Andrea Gonzalez）替補參選總統。岡薩雷斯說：「若謂他的犧牲有何作用，那就是要把黑幫和偽裝政客的罪犯消滅。」

（法新社/BBC）

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