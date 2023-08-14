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36歲女副手頂替選總統 矢言滅黑幫

【明報專訊】厄瓜多爾當局上周六（12日）動用4000名重武裝的士兵、警察，將曾經恐嚇遇害總統候選人比利亞維森西奧的在囚黑幫大老轉移往最高設防監獄。比利亞維森西奧的競選拍檔同日宣布接替參選，聲言要殲滅黑幫。

4000重兵押解屢恐嚇政客黑老大

厄瓜多爾上周六黎明時分動用了約4000名軍人、警察以重型武裝，將化名「菲托」（Fito）的喬內羅斯幫（Los Choneros）大老馬西亞斯（Jose Adolfo Macias Villamar），從瓜亞基爾（Guayaquil）的8號監獄，押解往同一港市的最高設防監獄「羅加」（La Roca）。總統拉索稱這是「為了民眾和在囚者的安全」。喬內羅斯幫是厄瓜多爾成立得最久又最具勢力的幫派。馬西亞斯因販毒等罪名被判監34年，已服刑逾10年。

遺孀、女拍檔穿避彈衣出席記招

59歲的比利亞維森西奧上周三在首都基多遭槍殺。他生前透露，菲托通過「特使」，多次恐嚇要「擊垮」他，要他不再談黑幫。比利亞維森西奧遺孀薩勞斯（Veronica Sarauz）上周六穿著防彈背心，由警察護送出席記者會表示，她和3名子女目前仍處於危險——儘管當局已就此兇殺案逮捕6名哥倫比亞疑犯。

比利亞維森西奧所屬政黨「建造運動」（Movimiento Construye）上周六宣布，推舉原本競逐副總統的36歲女競選拍檔岡薩雷斯（Andrea Gonzalez）替補參選總統。岡薩雷斯說：「若謂他的犧牲有何作用，那就是要把黑幫和偽裝政客的罪犯消滅。」

（法新社/BBC）

（世局解碼）

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