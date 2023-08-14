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毒禍蔓延 「南美淨土」淪謀殺大國 厄瓜多爾黑幫滲透政治 5年變天暴力猖獗

【明報專訊】厄瓜多爾上周三的12下槍聲，不僅奪走了一名總統候選人的性命，還標誌該國倖免於毒禍影響、「南美淨土」之譽已不復再。該國內外的販毒勢力勾結後，在過去五六年之間坐大，使毒品暴力已猖獗至人人自危。國防部長拉臘（Luis Lara）說該國正面對近代史上最嚴重的安全危機。

多政客遇襲 學者：罪犯欲顯「話事權」

厄瓜多爾的總統及國會選舉，似乎從未如下周日（20日）舉行的一屆血腥緊張。上周三（9日），總統候選人比利亞維森西奧（Fernando Villavicencio）遭暗殺，該國宣布緊急狀態。其後，議員候選人普恩特（Estefany Puente）在洛斯里奧斯省克韋多（Quevedo）駕駛途中，遭遇騎電單車男子趨近槍擊，她開車飈了幾個街口才擺脫對方，其車前擋風玻璃碎裂，左臂膀被子彈擦傷。

此外，今年2月有洛佩斯港（Puerto López）市長候選人被暗殺；7月，曼塔（Manta）市長中槍亡。另外，今年5月，杜蘭（Durán）市長被槍擊，其後逃出國外；去年12月，波托維耶霍（Portoviejo）市長候選人遇襲受傷。

這連串事件，皆是比利亞維森西奧生前所譴責的有組織犯罪襲擊和威脅。Perfiles de Opinión近期民調顯示，約95%受訪者認為厄瓜多爾「踏上歧途」，六成受訪者表示「不信任國家」；蓋洛普民調指，約三分之二厄瓜多爾人認為在該國晚間獨行「不安全」。

厄瓜多爾拉美社會科學學院政治學者帕查諾（Simon Pachano）對《衛報》表示，該國暴力升級是「有組織犯罪滲透到政治中的產物——特別是販毒集團」。政治分析家多諾索（Pedro Donoso）說，罪犯襲擊政客是想顯示他們才是「話事人」。

26販毒組織活躍 私兵規模可比警隊

厄瓜多爾人口1800萬，雖然夾處於兩大毒品生產國哥倫比亞與秘魯之間，多年來卻相對平靜，不曾受毒品相關的暴力、貪污等問題困擾。然而隨着境外販毒黑幫與該國犯罪組織勾結起來，通過勒索企業、招攬新人、滲透政府、殺害調查他們的人，其勢力像1980、1990年代的哥倫比亞般迅速坐大，並使厄瓜多爾治安急速轉壞，謀殺率已躋身拉丁美洲國家前列。

厄瓜多爾內政部長說，境內有逾13個黑幫，勢力最大的喬內羅斯（Los Choneros）現已跟墨西哥的錫納羅亞（Sinaloa）販毒集團結盟。軍方情報組織查明有26個活躍販毒組織，他們擁有重型武備，人數相當於厄瓜多爾的6萬人警隊。

分析家告訴法新社，厄瓜多爾的港口便於毒販向歐美出貨，加上該國的邊防不嚴，以美元為交易貨幣，生產成本低，貪污普遍又便於洗錢，連歐洲東南部的阿爾巴尼亞黑幫也有在厄瓜多爾活動。

哥倫比亞智庫CERAC主任雷斯特雷波（Jorge Restrepo）說：「厄瓜多爾雖有打擊有組織罪案的政策，但這無阻政府部隊、司法機關受到販毒組織滲透。」

謀殺率5年飈3.5倍 追上墨西哥

近5年間，厄瓜多爾毒品檢獲量趨增，與之同時的公共場所炸彈襲擊、街頭殺戮、監獄騷亂接踵發生。另像墨西哥般，街上開始出現被肢解屍體、有死屍懸掛橋上，以及割下肉參手指、耳朵的綁架勒索。

美洲非政府組織InSight Crime數據顯示，厄瓜多爾2017年謀殺率為每10萬人約5.8宗，2022年升至約25.9宗（見圖），比5年前高約3.5倍；同期鄰國哥倫比亞為24宗升至26.1宗，墨西哥為22.5宗升至25.2宗。

厄瓜多爾中央大學衝突與暴力項目負責人阿拉爾孔（Luis Cordova Alarcon）說：「這個國家已被犯罪組織佔領了。」

（法新社/路透社/衛報/西班牙國家報/紐約時報）

（世局解碼）

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