夏威夷9年前收山火風險警告 州總檢察長下令調查當局決策

專家：拉海納鎮地勢陡峭常颳風

州政府今次應對山火的反應備受批評，州長格林（Josh Green）上周四被問到為何未對山火多作準備時稱：「我們此前從未遇過對城鎮影響如此大的山火。」不過，《華爾街日報》前日報道，非牟利組織「夏威夷山火管理組織」（HWMO）2014年已發表報告，警告拉海納鎮因靠近乾涸的草原、地勢陡峭和經常颳風，是毛伊島最易受火災威脅的地區。報告列出防止山火方案，包括建議修剪鄰近人口稠密地區的植被、提高應對山火能力，以及與地主和公共設施公司合作，減低房屋起火的風險等措施。報告首席作者、HWMO聯席行政總監皮克特（Elizabeth Pickett）向該報表示，經歷逾6次社區會議後，整理植被和教育地主等措施有所落實，但加強防災應變能力方面，因缺乏經費、崎嶇地形阻礙物流，以及被其他優先政策事項排擠而裹足不前。

外來野草佔州四分一面積 易燃性令火勢易蔓延

颶風多拉上周經過夏威夷，帶來最高每小時近100公里的風力，將山火迅速吹向拉海納。毛伊島和夏威夷另一島嶼瓦胡島2018年也曾發生大型山火，焚燬約3000畝（約12.1平方公里）土地。《華爾街日報》報道，夏威夷大學和美國智庫「東西中心」（East-West Center）2020年發布聯合報告，指出當年颶風萊恩（Lane）點燃起佔夏威夷州四分之一面積的易燃外來品種野草，是火勢蔓延的主因。

《華爾街日報》引述夏威夷州前公共設施專員波特（Jennifer Potter）表示，2019年起毛伊島民憂慮山火的聲音漸多，同年「夏威夷電力」（Hawaiian Electric）表示將派無人機到空中識別毛伊島西部易受山火影響的公共設施線路。有文件顯示，夏威夷電力2022年就約1.9億美元（約14.9億港元）加強州電網計劃，向公共設施專責委員會申請資助，但申請至去年仍未獲批。波特指出，州政府及電力公司絕對知道山火將為各島嶼，尤其是毛伊島帶來重大問題。

夏威夷總檢察長洛佩斯（Anne Lopez）前日在聲明中表示，將就日前毛伊島和夏威夷其他島嶼山火「發生之前、期間和之後的關鍵決策和長期政策展開全面調查」，並會公開調查結果。

（華爾街日報/法新社/路透社）