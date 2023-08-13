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大馬6州選舉 「綠潮」延續削安華勢力

【明報專訊】馬來西亞昨天（12日）舉行6州地方議會選舉，結果將決定其州政府控制權，被視為對首相安華領導的聯合政府，自去年11月底上台以來的執政表現公投。

據初步點票結果顯示，安華領軍的希望聯盟（希盟），以及國會最大黨伊斯蘭黨（簡稱伊黨）為首的國民聯盟（國盟）在原本控制的各3個州份領先，但去年大選的國盟所代表的「綠潮」在今次地方選舉中進一步擴展，削弱安華勢力。

政黨守住雪蘭莪州 失大多數優勢

昨日地方選舉逾970萬合資格選民改選雪蘭莪、檳城、吉打、吉蘭丹、森美蘭和登嘉樓6州共245個州議會議席，至下午6時截止投票。選前希盟控制檳城、雪蘭莪和森美蘭3州，吉打、吉蘭丹和登嘉樓則由伊黨掌控。不過，《星洲日報》指出，根據非正式成績，希盟聯同國民陣線雖然成功守住雪蘭莪州政權，但卻是自2013年大選以來，首次失去三分之二多數席位的優勢。

法新社引述澳洲塔斯曼尼亞大學亞洲研究教授詹運豪（James Chin）認為，如希盟失守任何一個目前控制的州分都會招致「嚴重」後果，最直接是令政府難以推動各項主要改革，包括經濟或政治結構的徹底改革，將須被迫改為採取安撫馬來裔穆斯林的政策，其次可能會促使國會各黨在未來12個月重整聯盟，從而動搖安華的相位。

（綜合報道）

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