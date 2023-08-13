挪威女登山家涉為創紀錄棄活人等死

跨過受重傷雪巴人身體登峰

37歲的哈里拉（Kristin Harila）上月27日挑戰海拔8611米的K2期間，發現一名失足半天吊的27歲雪巴人哈桑（Mohammed Hassan）。當日也準備攻頂的奧地利登山家史坦德（Wilhelm Steindl）及弗拉米格（Philip Flamig），用無人機拍攝到的畫面顯示，哈里拉的團隊跨過哈桑的身體繼續登峰，沒有嘗試營救。弗拉米格指現場只有一個人幫哈桑進行治療，「其他人都在朝峰頂推進」，直言如果哈桑是西方人，一定會馬上獲救，怒批哈里拉為了創紀錄，把一個活人留下來等死。史坦德和弗拉米格後來因為天氣惡劣取消攻頂，由於攝影機屏幕細小，他們要到翌日翻看片段時才知道事發時的情况。

辯稱團隊曾分享氧氣溫水

面對排山倒海的指摘，哈里拉周四（10日）在社交平台貼文。她說：「我們在哈桑後方，知道他出事後馬上前往救援。」當時哈桑被繩索倒吊在崖邊下5米，頭部向下，在寒風中露出腹部。其團隊把他救起後，分享氧氣和溫水給他，但由於現場狹窄，只容單人通過，而且後面擠滿登山者，他們未能將他救走。她說，經過1個半小時的搶救，其團隊為了不阻塞通道，同時相信有救援隊將至，哈里拉決定分頭走，留下攝影師在場照顧哈桑，該攝影師到自己氧氣接近耗盡才離開。當團隊下山時發現哈桑已死，但當時其團隊已筋疲力盡，無法將哈桑的遺體搬下山。

哈里拉指哈桑是負責在登山隊前方固定繩索的團隊成員，由另一家公司聘請，當時他身上沒有氧氣設備，也沒有合適的禦寒裝束，指其僱主理應面對質詢。不過，她稱沒有人應該為哈桑的死負責，發表聲明只是為了阻止「錯誤信息和仇恨」傳播。

（BBC/CNN/衛報）