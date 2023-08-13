明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

挪威女登山家涉為創紀錄棄活人等死

【明報專訊】挪威知名女登山家哈里拉上月底成功征服世界第二高峰喬戈里峰（K2），以3個月1日刷新「以最短時間登上14座8千米山峰」的世界紀錄。但有最新公開影片顯示，哈里拉創紀錄當日涉將一名身受重傷的雪巴人（Sherpa）棄之不顧，最後對方傷重不治。哈里拉則聲稱其團隊已盡力施救。

跨過受重傷雪巴人身體登峰

37歲的哈里拉（Kristin Harila）上月27日挑戰海拔8611米的K2期間，發現一名失足半天吊的27歲雪巴人哈桑（Mohammed Hassan）。當日也準備攻頂的奧地利登山家史坦德（Wilhelm Steindl）及弗拉米格（Philip Flamig），用無人機拍攝到的畫面顯示，哈里拉的團隊跨過哈桑的身體繼續登峰，沒有嘗試營救。弗拉米格指現場只有一個人幫哈桑進行治療，「其他人都在朝峰頂推進」，直言如果哈桑是西方人，一定會馬上獲救，怒批哈里拉為了創紀錄，把一個活人留下來等死。史坦德和弗拉米格後來因為天氣惡劣取消攻頂，由於攝影機屏幕細小，他們要到翌日翻看片段時才知道事發時的情况。

辯稱團隊曾分享氧氣溫水

面對排山倒海的指摘，哈里拉周四（10日）在社交平台貼文。她說：「我們在哈桑後方，知道他出事後馬上前往救援。」當時哈桑被繩索倒吊在崖邊下5米，頭部向下，在寒風中露出腹部。其團隊把他救起後，分享氧氣和溫水給他，但由於現場狹窄，只容單人通過，而且後面擠滿登山者，他們未能將他救走。她說，經過1個半小時的搶救，其團隊為了不阻塞通道，同時相信有救援隊將至，哈里拉決定分頭走，留下攝影師在場照顧哈桑，該攝影師到自己氧氣接近耗盡才離開。當團隊下山時發現哈桑已死，但當時其團隊已筋疲力盡，無法將哈桑的遺體搬下山。

哈里拉指哈桑是負責在登山隊前方固定繩索的團隊成員，由另一家公司聘請，當時他身上沒有氧氣設備，也沒有合適的禦寒裝束，指其僱主理應面對質詢。不過，她稱沒有人應該為哈桑的死負責，發表聲明只是為了阻止「錯誤信息和仇恨」傳播。

（BBC/CNN/衛報）

上 / 下一篇新聞