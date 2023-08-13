高齡拜登添弱點 亨特是非勢成共和黨把柄

正考慮參加民主黨總統初選的明尼蘇達州聯邦眾議員菲利普斯上周五（11日）接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問表示：「總統（拜登）的年齡本身便是風險，如今在離2024年大選16個月的這一刻委任特別檢察官調查總統的兒子，幾乎可以肯定這事將成為可能是史上最關鍵選戰的中心焦點。」撰寫拜登執政內幕暢銷書的知名作家惠普爾（Chris Whipple）稱亨特為拜登帶來「個人和政治挑戰」，形容共和黨已把亨特的醜聞變成「追打拜登的棍棒」，只是目前為止仍未收效。他估計，拜登陣營將繼續採取對亨特案保持距離的做法，不會多加評論。

策略師料亨特案不損其父選情

雖然有民主黨策略師認為亨特案不會損害其父的選情，但政治新聞網站Politico引述一名民主黨全國選舉策略師認為，縱使亨特逃稅和非法擁槍比起有機會代表共和黨出戰大選的特朗普企圖推翻民主，在罪行嚴重程度方面不可同日而語，但他憂慮在目前兩黨分化的政治氛圍下，選民將難以正確分辨，最終會打擊拜登選情。

不過，路透社與Ipsos於6月進行的民調顯示，只有26%受訪者認為亨特案會減低他們在總統選舉中投票給拜登的意欲；六成人認為即使亨特官司纏身，但拜登能支持兒子，顯示他是一名好父親。

（Politico/金融時報/紐約時報）