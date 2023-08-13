美委特檢查拜登子 總統連任蒙陰霾 亨特或面對檢控審訊 案件料持續至明年大選

司法部長加蘭（Merrick Garland）上周五召開記者會，宣布任命特拉華州聯邦檢察官韋斯（David Weiss）為特別檢察官，道：「考慮到他的請求及與此案有關的特殊情况，我歸結任命他為特別檢察官，符合公眾利益。」加蘭沒有表示韋斯的資格提升等同調查擴大，只強調其調查的獨立自主，還承諾在韋斯提交調查報告後將盡可能公開其內容。

53歲的亨特（Hunter Biden）曾擔任說客、律師、顧問和投資銀行家。自2016年拜登角逐總統以來，亨特被指涉嫌違反外國游說、稅務、吸毒等的連串問題調查。其中最受關注的是，亨特於2009年至2017年其父拜登擔任美國副總統期間，涉嫌利用父親的關係在中國、烏克蘭謀取生意利益。

韋斯曾與亨特協議認罪 被斥偏袒

共和黨人儘管他們沒有證據，但仍不時提出拜登從兒子亨特在烏克蘭、中國的商業活動中得益的指控，競逐明年大選的前總統特朗普亦不時借亨特攻擊拜登，拜登一方則駁斥指控是「瘋狂的陰謀論」，強調拜登沒有參與兒子的商業事務。亨特的生意舊拍檔阿徹（Devon Archer）本月初在美國眾議院監督委員會聽證會上作證時表示，雖然亨特在其父任職副總統期間於烏克蘭做生意時，曾強調個人家庭聯繫，謂父子倆天天交談，惟阿徹說亨特父子的對話沒有涉及生意交易。

韋斯2018年由特朗普委任為特拉華州聯邦檢察官不久，開始負責涉及亨特可能違反外國游說、稅務、吸毒等的連串問題調查。拜登2021年上台後讓他繼續調查。時至近數月，韋斯的調查似已接近尾聲，仍沒有發現到亨特利用其父政治權力謀取私利的證據，僅對亨特於2017年、2018年收入超過150萬美元卻沒有繳納超過10萬美元的所得稅，提出兩項逃稅輕罪。6月，韋斯辦公室跟亨特達成認罪協議，亨特承認了稅務刑責，避過他非法擁有槍械的起訴。

不過，共和黨人斥認罪協議偏袒亨特，反映了司法雙重標準。眾議院議長麥卡錫7月揚言，要是聯邦部門未能跟國會監督委員會合作調查拜登政府與家族生意交易問題，眾議院可能今秋啟動對拜登的彈劾調查。

或助司法部化解偏幫拜登父子指摘

韋斯否認司法部干預其調查。加蘭也否認優待亨特。惟面對質疑和特拉華州法院法官7月駁回亨特的認罪協議後，韋斯上周二（8日）向加蘭請求委任他為特別檢察官，以擴大調查權力至特拉華州以外的其他美國司法管轄區，對亨特提出重罪指控及使之面對審訊。鑑於司法部長已任命了兩名特別檢察官主理特朗普案件，韋斯的特別檢察官任命或有助司法部化解偏幫拜登父子的指摘。

亨特的律師克拉克回應說：「我們有信心當這些手段一切結束時，我的當事人將會得到解決，順利地繼續生活。」

（彭博社/路透社/紐約時報/金融時報/華盛頓郵報）