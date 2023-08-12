西共體部署待命部隊應對尼日爾政變

尼日爾上月26日發生軍事政變後，西共體發出最後通牒，要軍方8月6日或之前交還權力，但後者未有理會，反關閉國家空域並聲言保衛國家免受外國攻擊。西共體成員國領袖周四在尼日利亞首都阿布賈就解決軍事政變舉行會議，誓言會對那些阻止民選總統巴祖姆恢復職權的人實施制裁、執行旅行禁令和凍結資產。官方聲明指決議要求成員國國防高層啟動待命部隊，部署待命部隊恢復尼日爾憲法秩序，又要求「通過和平手段」恢復憲法秩序。

民選總統一家遭「不人道」拘留

美國國務卿布林肯周四表示，力挺西共體在尼日爾問題上所作的努力，但未明確支持軍事干預方案。

巴祖姆遭奪權後被軟禁，所屬政黨周三指其一家遭「殘酷」和「不人道」地拘留，稱他們缺乏自來水及電力供應，亦未能取得新鮮食物或求醫。

政變亦影響國內基建。路透社周四引述中國葛洲壩集團一封日期為本周一的信件報道，政變引發的制裁令關鍵資金供應中斷，該集團已暫停在該國耗資5000億非洲法郎（約65億港元）的凱大吉（Kandadji）水壩興建工程，在支付工資後將逐步終止當地僱員合約，並承諾一旦復工，將優先聘用被裁員工。

（路透社/法新社）