柬埔寨新內閣亮相 洪森親信部長子女接班

45歲的洪瑪奈周一獲國王任命為首相後，仍須在本月22日通過國會信任投票才能正式履職。至於掌權近40年的洪森，周四就洪瑪奈的內閣任命約50人，當中大部分人都與洪森政府的部長及高級官員有直接關係。洪森周四又在Telegram上載當天他在執政柬埔寨人民黨總部，會見將卸任及新任政府部長的照片，其中一張可見洪瑪奈率領約30名將就任內閣成員的合照。

洪森續領導執政黨

洪森沒有提及各人在新內閣將擔任什麼職位，路透社報道新內閣成員將包括現工業部長占蒲拉西（Cham Prasidh）之女占尼穆爾（Cham Nimul）、現內政部長韶肯（Sar Kheng）之子韶索卡（Sar Sokha），及現任防長迪班（Tea Banh）之子迪西哈（Tea Seiha）。法新社引述名單草稿報道，洪森的幼子洪馬尼（Hun Many）將出任公務員部長，內政部長及防長分別由兩人的兒子接班；洪森侄女的丈夫、現任國家警察局長涅沙文（Neth Savoeun）則將任副首相。

洪森雖然卸任首相，但會繼續參政。洪森稱他明年初將擔任參議院議長，意味當國王不在時他將署任國家元首。他亦會繼續領導執政黨，並最少到2033年擔任其他職務。

（路透社/法新社/星洲日報）