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全球陷「新反常態」 專家警告天氣衝擊趨嚴重

【明報專訊】歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（C3S）周二公布，7月全球平均氣溫達破紀錄16.95℃，確認為有紀錄以來最熱一個月，較2019年高約0.33℃，較1991至2020年7月平均氣溫高0.72℃。全球暖化下今夏北半球多處高溫打破紀錄，並出現反常極端天氣，包括飄忽不定的風暴、暴雨和旱災等。有聯合國高官形容這些異常天氣已成為「新常態」，但有學者質疑這個說法誤導，認為應該將現時全球陷入的情况稱為「新反常態」。至於地球是否現已回天乏術，專家認為仍有救亡餘地。

北半球今年踏入春夏之後出現多種極端天氣。印度4月起受多波熱浪和暴雨侵襲，數百人死亡。中國、日本、韓國、美國、中東和南歐也在6至8月受熱浪影響，中日印美先後有洪災，其中8月初颱風杜蘇芮殘餘氣流導致華北和東北暴雨，北京出現140年來最強降雨。隨後吹襲日韓颱風卡努路徑飄忽，各地氣象機構預測失準。此外，加拿大出現罕見嚴重山火，煙霧延至美國東北。

「末日式天災」間隔減 極端天氣頻

美國佛州坦帕WFLA新聞頻道的首席氣象學家和氣候專家貝拉爾代利（Jeff Berardelli）說，這些末日式天災已不止有在幻想中出現：「我們看到極端天氣正增加。」根據美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）數據，在1980年每82天就會發生導致損失達到10億美元（約78億港元）天災，到2018至2022年，這些天災發生的間隔已大幅縮短至18日。

對於各地接連出現極端天氣，聯合國轄下世界氣象組織秘書長塔拉斯日前形容是「新常態」（the new normal），但部分科學家對此提出質疑。

英國雷丁大學氣候學教授克洛克說：「我聽到時感到有點發瘋，因這根本不是新常態。直至我們停向大氣層釋放溫室氣體前，我們都不知將來如何。」她與很多科學家都警告，雖然這個夏天很糟糕，但這只是開端，隨着全球升溫惡化，全球將要面對更嚴重的天氣衝擊。

質疑聯國「新常態」說法誤導

美國賓夕法尼亞大學氣候學教授曼恩亦向美國有線新聞網絡（CNN）稱，「新常態」這用語「發出錯誤信息，認為我們已單純進入新氣候狀態，並應適應它，但情况遠比這還差。隨着化石燃料繼續燃燒，氣候暖化持續，衝擊只會愈來愈嚴重」。他認為，用「新反常態」（the new abnormal）來形容更合適。

事實上，對克洛克和曼恩之類的科學家而言，今年的極端天氣來得並不出奇。曼恩指出，今年北半球的「噴射氣流」（jet stream）變弱，是各地出現異常天氣的主因之一。「噴射氣流」由極地與赤道之間的溫差所形成，隨着北極氣溫升高，北極與赤道之間溫差減少，導致「噴射氣流」減弱，令天氣系統停留在某一位置的時間加長，結果某些地區持續陽光普照，某些地區持續暴雨。

隨着今年厄爾尼諾現象重臨，大氣中熱能更多，所盛載濕氣也更多，氣象界預計這些極端天氣出現情况只會更多，但科學界仍未絕望。克洛克說，目前全球溫度較工業革命前升高約1.2℃，仍未達到科學界提出的1.5℃死線。曼恩就引述最新科學研究分析稱，如果現在立即停止燃燒化石燃料，全球升溫就會差不多即時停止。

（綜合報道）

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