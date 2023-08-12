夏威夷山火遲發疏散令 惹人禍質疑 增至55死千人失聯 拜登宣布「重大災難」

夏威夷州州長格林（Josh Green）周四在記者會上表示，拉海納被摧毀程度驚人，就像被炸彈轟炸過一樣，說：「我們今日所見是災難……有機會成為夏威夷州歷來最大規模的自然災難。」他表示，拉格納約八成地方、約1700座建築受損或被燒毀，呼籲當地居民在當局完成搜救約1000名失蹤者前勿回家。毛伊縣縣長比森（Richard T. Bissen Jr.）表示，55名死者全部是在戶外被發現，不排除死亡人數會增加。

燒傷與吸入濃煙者迫爆 醫院超負荷

當局周四公布拉海納的火勢已八成受控。美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）表示，來自加州和華盛頓州的搜救隊，與美國海岸防衛隊、海軍和其他機構的工作人員會合，分別從海陸空進行搜索。總統拜登稍早前宣布山火為「重大災難」，下令對救災和重建工作提供聯邦援助。當局計劃徵用酒店房間和社區民宿，安置數以千計居民。島上的機場仍然運作，迄今已協助2萬多人撤離。據報醫院接收了大量被燒傷和吸入濃煙的病人，令醫療系統不勝負荷。

《紐時》報道，山火周二爆發初時，毛伊縣官員下令拉海納東面一處地區疏散，但數小時後即聲稱火勢「百分百受控」。此後數小時雖然縣緊急管理部門警告民眾遠離數處封閉道路，但就再沒有發出疏散命令。當火勢周二下午快速殺入拉海納後，官方才下令進一步撤離，但當時不少人已面對濃煙烈燄。

在拉海納經營遊船河的26歲女子肯特（Claire Kent）表示，她在約下午3時半聽到爆炸聲和目擊黑煙冲天後，仍未收到當局避難指示，家門外只有一名赤膊男子騎着單車叫她快走，她說「這已是最接近警報的東西」，「並沒有警員用大聲公告訴你要撤離」。42歲居民佩雷斯（Ernesto Perez）亦說，毛伊島周二全天都沒有響起緊急警報。與家人成功撤出拉海納住所的63歲男子卡德沃思（Carl Cudworth）則表示，周二下午約2時收到白底紅字的手機緊急推送，伴隨3下警報巨響，但當他打開推送想詳細閱讀內容時，信息卻已消失。

全國最大戶外警報確認沒響

當局承認，夏威夷聞名全國的戶外警報系統周二並沒有響起。該系統在夏威夷有超過400個警報器，在出現地震、火山爆發、海嘯、山火或洪水等天災時就會響起，單在毛伊縣就有80個。夏威夷州政府稱，這是全國最大的戶外警報系統。

毛伊縣消防主管文圖拉（Bradford Ventura）周四晚在記者會上稱，事發時火勢迅速蔓延，緊急管理官員「近乎沒可能」及時發出疏散命令。毛伊縣縣長比森則強調已指示「受影響地區」避難，但未有解釋為何有人沒收到指示，又承認有些居民、特別是酒店旅客被告知要留在室內，避免令街道擠塞。毛伊縣官網周二下午4時45分所發公告，亦建議身處拉海納等西部地區的人，在接獲疏散指示前要留在安全地方。

（綜合報道）