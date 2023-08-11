世衛列新冠EG.5「需留意變異株」

美中迅速傳播 未見嚴重症狀

EG.5又稱Eris，是Omicron亞變種XBB.1.9.2的後代。美國疾控中心（CDC）上周六公布數據顯示，EG.5佔目前全美新冠確診個案的17%以上，已成為主流病毒株。中國、韓國、日本和加拿大也發現感染EG.5個案。世衛指出，儘管EG.5的感染率、增長優勢和免疫逃逸能力更高，但迄今沒迹象顯示會導致更嚴重的症狀，對全球公共健康構成的風險仍屬「低」級別，但提醒EG.5仍可能造成感染病例激增，在部分國家或全球成為主流新冠變異株。

世衛周三將EG.5列為「需留意的變異株」，屬監察變種病毒級別中的「第二級」。世衛將監察新冠變異株分為3級，由低至高依次為「監視下的變異株」、「需留意的變異株」和「需關注的變異株」。

世衛自今年5月宣布新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC）以來，向世衛通報疫情數據的成員國數量大幅下降。世衛指這將妨礙打擊新冠病毒。

（路透社/衛報）