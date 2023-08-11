厄瓜多爾總統候選人遇刺 致力反貪近日收死亡恐嚇

犯罪集團認責

當局指比利亞維森西奧（Fernando Villavicencio）與年輕支持者交談後，步出舉辦活動的高中時遇刺，在場的競選工作人員菲格羅亞（Carlos Figueroa）指比利亞維森西奧踏出門口就被槍殺：「沒什麼可做，因他頭部中了多槍」。比利亞維森西奧的叔父稱其侄頭中3槍。

檢察官稱，混亂中另外9人受傷，包括兩名警員及一名國會選舉候選人。

國家檢察官辦公室在社交網站X（前稱Twitter）指槍手在與保安部隊駁火時中槍被捕，其後傷重不治。當局其後在基多南部及鄰近城鎮展開搜查，再拘留多6人。

緊急狀態大選如期

厄瓜多爾本月20日舉行國會及總統大選。因貪污指控面臨被彈劾的總統拉索（Guillermo Lasso）今年5月宣布解散反對派控制的國會，提早舉行大選。有民調顯示比利亞維森西奧的支持度在8名總統候選人之中排第2。

比利亞維森西奧曾是厄瓜多爾石油公司的工會成員，後來成為記者，其中一項調查報道揭發涉及前總統科雷亞（Rafael Correa）的龐大貪污網絡，讓科雷亞2020年在缺席審訊下被判囚8年。

比利亞維森西奧亦因其工作而惹官非，2014年他因侮辱科雷亞而被判囚18個月後潛逃到亞馬遜雨林；兩年後法官就比利亞維森西奧侵入科雷亞政府電郵取得機密資料，揭露石油業界貪腐行為而下令監禁他。比利亞維森西奧當年避走秘魯，直到2017年在判決過期後回國，2021年當選國會議員。

在遇刺前數天，比利亞維森西奧曾在國營電視台表示收到來自被囚販毒幫派Choneros頭目菲托（Alias Fito）的死亡恐嚇。法新社指比利亞維森西奧兩度報稱他及團隊受威脅，遇刺當日他正受到警方保護。

今次是厄瓜多爾首次發生總統候選人遇刺事件。厄瓜多爾曾是相對安全的國家，但過去5年飽受與販毒相關暴力事件困擾，販毒集團利用厄瓜多爾基建和大型港口，將鄰國哥倫比亞和秘魯生產的可卡因走私到美國和歐洲。比利亞維森西奧表明如上台將大力打擊毒販。

美國白宮國家安全委員會發言人柯比周四形容暗殺事件震驚可怕。中國外交部發言人昨譴責暗殺，對比利亞維森西奧遇刺表示哀悼。

（路透社/紐約時報/衛報）