明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

厄瓜多爾總統候選人遇刺 致力反貪近日收死亡恐嚇

【明報專訊】南美國家厄瓜多爾總統候選人比利亞維森西奧周三（9日）晚上在首都基多出席競選活動後遭暗殺，終年59歲，另有9人傷。涉案槍手與保安部隊駁火中槍被捕後不治，當局另拘留6人。總統拉索周四宣布全國哀悼3天，又宣布國家進入兩個月緊急狀態，而大選如期舉行。比利亞維森西奧曾任職記者和國會議員，一直致力反貪，遇刺前數天透露收到在囚販毒組織頭目的死亡恐嚇。厄瓜多爾犯罪集團「洛斯洛沃斯」（Los Lobos）周四凌晨在社交媒體發布片段，聲稱對比利亞維森西奧被殺事件負責。

犯罪集團認責

當局指比利亞維森西奧（Fernando Villavicencio）與年輕支持者交談後，步出舉辦活動的高中時遇刺，在場的競選工作人員菲格羅亞（Carlos Figueroa）指比利亞維森西奧踏出門口就被槍殺：「沒什麼可做，因他頭部中了多槍」。比利亞維森西奧的叔父稱其侄頭中3槍。

檢察官稱，混亂中另外9人受傷，包括兩名警員及一名國會選舉候選人。

國家檢察官辦公室在社交網站X（前稱Twitter）指槍手在與保安部隊駁火時中槍被捕，其後傷重不治。當局其後在基多南部及鄰近城鎮展開搜查，再拘留多6人。

緊急狀態大選如期

厄瓜多爾本月20日舉行國會及總統大選。因貪污指控面臨被彈劾的總統拉索（Guillermo Lasso）今年5月宣布解散反對派控制的國會，提早舉行大選。有民調顯示比利亞維森西奧的支持度在8名總統候選人之中排第2。

比利亞維森西奧曾是厄瓜多爾石油公司的工會成員，後來成為記者，其中一項調查報道揭發涉及前總統科雷亞（Rafael Correa）的龐大貪污網絡，讓科雷亞2020年在缺席審訊下被判囚8年。

比利亞維森西奧亦因其工作而惹官非，2014年他因侮辱科雷亞而被判囚18個月後潛逃到亞馬遜雨林；兩年後法官就比利亞維森西奧侵入科雷亞政府電郵取得機密資料，揭露石油業界貪腐行為而下令監禁他。比利亞維森西奧當年避走秘魯，直到2017年在判決過期後回國，2021年當選國會議員。

在遇刺前數天，比利亞維森西奧曾在國營電視台表示收到來自被囚販毒幫派Choneros頭目菲托（Alias Fito）的死亡恐嚇。法新社指比利亞維森西奧兩度報稱他及團隊受威脅，遇刺當日他正受到警方保護。

今次是厄瓜多爾首次發生總統候選人遇刺事件。厄瓜多爾曾是相對安全的國家，但過去5年飽受與販毒相關暴力事件困擾，販毒集團利用厄瓜多爾基建和大型港口，將鄰國哥倫比亞和秘魯生產的可卡因走私到美國和歐洲。比利亞維森西奧表明如上台將大力打擊毒販。

美國白宮國家安全委員會發言人柯比周四形容暗殺事件震驚可怕。中國外交部發言人昨譴責暗殺，對比利亞維森西奧遇刺表示哀悼。

（路透社/紐約時報/衛報）

相關字詞﹕遇刺 暗殺 比利亞維森西奧（Fernando Villavicencio） 厄瓜多爾 毒販 販毒

上 / 下一篇新聞