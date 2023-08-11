明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

南非抗爭歌象徵 《尋找隱世巨聲》主角逝世

【明報專訊】2013年奧斯卡最佳紀錄片《尋找隱世巨聲》主角、美國傳奇唱作歌手羅德里格斯（Sixto Rodriguez）周二（8日）逝世，享年81歲。他於1970年代初在美國推出兩張唱片，銷情慘淡，但他卻不知道其音樂在南非和澳洲爆紅，更成為1970年代南非示威者反種族隔離政策運動的抗爭歌曲。

美唱作歌手羅德里格斯享年81

民謠搖滾歌手羅德里格斯的官方網站周二公布他的死訊，未透露死因。1942年生於底特律的羅德里格斯，是墨西哥移民後代，1970年代初推出兩張唱片Cold Fact及Coming From Reality，其中Cold Fact收錄了其著名曲目、描寫毒販的Sugar Man，他的作品也有講述社會衰落、抗爭和窮人生活。不過他的兩張唱片在美國乏人問津，羅德里格斯後來離開樂壇，在底特律過着藍領生活。

羅德里格斯不知自己的歌曲在南非、澳洲和新西蘭爆紅，更成為南非年輕人反種族隔離政策運動的頌歌。直至1997年，他的長女在互聯網看到一個專門介紹父親的網站時，羅德里格斯才知自己在國外成名。

其後有傳言羅德里格斯自殺死亡，2012年紀錄片《尋找隱世巨聲》（Searching for Sugar Man）便是講述兩名南非歌迷為了查證有關自殺傳言是否真確，展開尋找羅德里格斯之旅，結果發現羅德里格斯還在世，住在底特律。其中一名歌迷塞格曼（Stephen Segerman）2008年受訪說：「我跟他說，在南非，你比貓王（皮禮士利）還偉大。」

《尋找隱世巨聲》公映後令羅德里格斯停滯的音樂事業再起飛，他再度展開巡迴演唱和錄製唱片，該紀錄片還使其1970年代兩張唱片Cold Fact及Coming From Reality，40年後在全球大受歡迎。

（BBC/路透社/法新社）

相關字詞﹕南非 歌手 美國 尋找隱世巨聲

上 / 下一篇新聞