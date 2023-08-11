南非抗爭歌象徵 《尋找隱世巨聲》主角逝世

美唱作歌手羅德里格斯享年81

民謠搖滾歌手羅德里格斯的官方網站周二公布他的死訊，未透露死因。1942年生於底特律的羅德里格斯，是墨西哥移民後代，1970年代初推出兩張唱片Cold Fact及Coming From Reality，其中Cold Fact收錄了其著名曲目、描寫毒販的Sugar Man，他的作品也有講述社會衰落、抗爭和窮人生活。不過他的兩張唱片在美國乏人問津，羅德里格斯後來離開樂壇，在底特律過着藍領生活。

羅德里格斯不知自己的歌曲在南非、澳洲和新西蘭爆紅，更成為南非年輕人反種族隔離政策運動的頌歌。直至1997年，他的長女在互聯網看到一個專門介紹父親的網站時，羅德里格斯才知自己在國外成名。

其後有傳言羅德里格斯自殺死亡，2012年紀錄片《尋找隱世巨聲》（Searching for Sugar Man）便是講述兩名南非歌迷為了查證有關自殺傳言是否真確，展開尋找羅德里格斯之旅，結果發現羅德里格斯還在世，住在底特律。其中一名歌迷塞格曼（Stephen Segerman）2008年受訪說：「我跟他說，在南非，你比貓王（皮禮士利）還偉大。」

《尋找隱世巨聲》公映後令羅德里格斯停滯的音樂事業再起飛，他再度展開巡迴演唱和錄製唱片，該紀錄片還使其1970年代兩張唱片Cold Fact及Coming From Reality，40年後在全球大受歡迎。

（BBC/路透社/法新社）