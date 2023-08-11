明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

全球暖化助燃 野火不再純野生

【明報專訊】希臘、加拿大、美國夏威夷等北半球多處今夏先後發生嚴重山火。科學家指出，全球暖化正使山火蔓延所需的天氣條件（如酷熱和乾旱）變得更可能。科學家預期，在土地使用和全球暖化的綜合影響下，未來山火將變得更頻繁和更猛烈。某程度上人類活動助長了山火，令「野火」不再純粹是野生的。

希臘7月15日至31日發生了7場山林大火。雅典國家天文台（NOA）氣象服務一份報告指出，今夏山火數量雖不罕見，但由全球暖化驅動的熱浪意味山火以異常強度蔓延。報告指出，破紀錄的熱浪導致極高的氣溫和乾燥的大氣條件，為大型山火爆發製造極度有利環境。

加拿大山火已持續數月，火場面積已超過1300萬公頃（約13萬平方公里，相當於希臘全國總面積）。加拿大今春比平時更熱更乾燥，為山火創造有利環境。部分地區今夏比往常熱，有些地區自2020年以來一直處於乾旱狀態，這意味雷擊導致山林大火的機率增加。

擾亂生態 外來草種增風險

山火在夏威夷曾經是罕見現象，大多由火山爆發和旱天雷引發，但全球暖化加劇夏威夷乾旱，加上近幾十年來的人類活動，使山火數量增加了3倍。許多科學家說，罪魁禍首是種植園、牧場主和其他不熟悉該島生態系統的人，種植未受監管的非本地草原。專家指出，原生於非洲大草原的天竺草（guinea grass）和非洲狼尾草（fountain grass）現在覆蓋了夏威夷大部分地區，一旦發生山火，這些乾燥易燃的草往住成為助燃劑。

美國伍德韋爾氣候研究中心高級科學家弗朗西斯（Jennifer Francis）建議重新思考「野火」（wildfire）這個詞語，說：「我們不能真的再把它們叫做野火了。」她續說：「在某種程度上，它們不再是野生的，它們不再是自然的。我們使它們更有可能發生。我們使它們更為強烈。」

(Vox/Euronews/BBC/CNN)

相關字詞﹕山火 全球暖化

上 / 下一篇新聞