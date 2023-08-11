全球暖化助燃 野火不再純野生

希臘7月15日至31日發生了7場山林大火。雅典國家天文台（NOA）氣象服務一份報告指出，今夏山火數量雖不罕見，但由全球暖化驅動的熱浪意味山火以異常強度蔓延。報告指出，破紀錄的熱浪導致極高的氣溫和乾燥的大氣條件，為大型山火爆發製造極度有利環境。

加拿大山火已持續數月，火場面積已超過1300萬公頃（約13萬平方公里，相當於希臘全國總面積）。加拿大今春比平時更熱更乾燥，為山火創造有利環境。部分地區今夏比往常熱，有些地區自2020年以來一直處於乾旱狀態，這意味雷擊導致山林大火的機率增加。

擾亂生態 外來草種增風險

山火在夏威夷曾經是罕見現象，大多由火山爆發和旱天雷引發，但全球暖化加劇夏威夷乾旱，加上近幾十年來的人類活動，使山火數量增加了3倍。許多科學家說，罪魁禍首是種植園、牧場主和其他不熟悉該島生態系統的人，種植未受監管的非本地草原。專家指出，原生於非洲大草原的天竺草（guinea grass）和非洲狼尾草（fountain grass）現在覆蓋了夏威夷大部分地區，一旦發生山火，這些乾燥易燃的草往住成為助燃劑。

美國伍德韋爾氣候研究中心高級科學家弗朗西斯（Jennifer Francis）建議重新思考「野火」（wildfire）這個詞語，說：「我們不能真的再把它們叫做野火了。」她續說：「在某種程度上，它們不再是野生的，它們不再是自然的。我們使它們更有可能發生。我們使它們更為強烈。」

(Vox/Euronews/BBC/CNN)