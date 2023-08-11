夏威夷空前山火 燬歷史名鎮36死 颶風影響助蔓延 有居民跳海逃生逾萬遊客疏散

毛伊縣（Maui County）當地周三傍晚在官網更新災情，指最少36人死於拉海納（Lahaina）的大火中。拉海納在19世紀前半兩度成為夏威夷王國首都所在，是深受遊客歡迎的歷史城鎮。毛伊縣當局初步空中視察估算，拉海納區最少有271處建設受損或被毁，情况「前所未見」。居民巴里奧斯（Alan Barrios）稱周圍都發生爆炸，人們恍如身處「戰場」。

居民稱如末日 州長籲遊人勿往

另一拉海納區居民肯特（Claire Kent）家園不幸被大火燒毁，她稱「一切都來得太快」，火勢半小時內已從數條街外燒至其家門前，吞噬整個社區及用作逃生的汽車。成功逃出拉海納的居民賈維（Mason Jarvi）則形容整個拉海納已被「夷為平地」，情况有如「世界末日」。

夏威夷州署理州長盧克（Sylvia Luke）周三表示，毛伊島部分地區電力和通訊中斷，當地縣政府無法聯繫拉海納區居民，使搜救變得更困難。她又指全個夏威夷州庇護系統不勝負荷，當地已不再安全，呼籲遊人暫勿前來。當局封鎖毛伊島西部所有道路，只准救援車輛出入。

海岸防衛隊周二在毛伊島救起14名跳海逃生的人，當中包括兩名兒童，逾2100人當晚在避難中心過夜，另外2000名遊客滯留毛伊島的卡胡盧伊機場。當局擬把位於火奴魯魯（檀香山）的「夏威夷會議中心」，臨時改用成可容納4000人的避難中心。總統拜登周三晚表示，已指示動用一切聯邦資源協助夏威夷救災。

盧克周四表示，猛烈山火間接由4級颶風「多拉」（Dora）造成。多拉周二雖位於夏威夷西南近1290公里，但其低壓區與造成夏威夷今年夏季異常乾旱的高壓區之間，形成了巨大氣壓差，周二晚為夏威夷帶來時速96公里的強烈陣風，助長了火勢蔓延。夏威夷不常發生山火，即使爆發規模通常也較小。專家指出，當地應對及預防山火能力相對滯後，民居防火功能較弱，民眾也不慣於清除助長火勢的植物。

（綜合報道）