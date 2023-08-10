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日媒：防衛費新高應對中朝俄 加強導彈射程、截擊力 研高速滑翔式武器

【明報專訊】日本共同社周二（8日）引述消息人士報道，日本防衛省正制訂2024年度國防預算申請，本月稍後將提出創新高的逾7萬億日圓（約3820億港元）防衛費，重點加強截擊及直接打擊敵方導彈的能力，擴大國產長程導彈射程和研製高速滑翔式武器。共同社指出，逾7萬億日圓防衛預算反映日本要加大力度應對中國、朝鮮和俄羅斯構成的「嚴峻安全挑戰」。

日本政府計劃在2023至2027年間大幅增強國防力量。報道指出，日本主要在七大領域加強防衛力，包括增加添置長程導彈及完善神盾系統搭載艦，提升防空能力，還有擴大無人機運用、太空和網絡等新領域應對、確保彈藥等以提升持續戰鬥能力等。

國產「12式」射程升級 建神盾艦

共同社引述消息人士透露，防衛省研擬明年4月起財年的防衛預算費用，將用於包括為陸上自衛隊增購國產「12式」陸基反艦導彈，並使「12式」的射程由目前的約100公里擴大至1000公里，同時研發高速滑翔式武器以防衛南西諸島（琉球群島）等偏遠島嶼。這均是針對政府要擁有直接打擊對手領土的「反擊能力」。消息人士又稱，防衛省還擬撥款建造兩艘配備美製「神盾」（Aegis）導彈防禦系統的軍艦，預計於2028財政年度部署，代替幾年前取消部署的陸基「神盾」計劃。

岸田文雄政府去年12月更新了《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》、《防衛力整備計劃》3份重點國防文件，表明要擁有「反擊能力」，並寫明未來5年內防衛開支總額達到43萬億日圓（約2.34萬億港元）。日本2023年度的防衛預算已達破紀錄的6.8萬億日圓（約3700億港元），較上一年增幅達逾26%。

日本與美國正在探索以伙伴關係開發高超音速導彈防禦能力。美國導彈防禦局（MDA）局長希爾（Jon Hill）月前證實，其部門考慮與日本合作研製滑翔階段攔截器（Glide Phase Interceptor）。《日經亞洲》去年12月報道，日美研究在敵方武器尚在滑翔階段、並未到本國國防系統足以截擊的高度時，就實行攔截的武器。

（共同社/美國防務新聞）

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