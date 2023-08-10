亞馬遜峰會 停伐林限採油未達共識

8國同意組盟打擊伐林

今次是亞馬遜合作條約組織（ACTO）14年來首次舉行峰會，目標是從打擊伐林以至資助可持續發展等問題上達成廣泛協議。巴西總統盧拉在開幕致辭中表示，氣候危機嚴重惡化，形容情况從未如此迫切，各國須一致行動。

周二峰會發表的聯合宣言，同意建立一個打擊伐林的聯盟，避免亞馬遜雨林陷入無可挽救的境地，並承諾在水資源管理、健康、可持續發展和全球氣候峰會的共同談判立場等問題上加強合作，不過，盧拉在峰會前呼籲共同落實2030年前結束伐林未獲各國同意，聯合宣言讓各國各自尋求保護境內森林的目標。

除了伐林，與會國對石油開採的立場亦不一致。哥倫比亞總統佩特羅推動其他國家禁止在亞馬遜地區實行新的石油勘探活動，惟巴西國營石油公司正尋求在亞馬遜河口勘探新油田。今次峰會也沒有定下結束非法金礦開採的期限——儘管與會領袖同意在這問題上展開合作，並加強打擊跨境環境罪行。

關注團體批欠具體決定

今次峰會成果未能滿足環保人士及原住民的要求。總部設在巴西的氣候觀測站聯盟負責人阿斯特里尼（Marcio Astrini）批評，峰會沒有具體的決定，只是一堆承諾，他說「地球正融化，氣溫紀錄每天都被打破」，亞馬遜地區8名領導人應在聲明中列明伐林數字必須為「零」。

（路透社/法新社/BBC）