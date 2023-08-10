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印尼環姐比賽醜聞 佳麗稱被迫脫衣

【明報專訊】印尼環球小姐7名參賽者周二（8日）向警方報案稱遭性騷擾，其代表律師稱參賽者被要求脫淨內衣褲「身體檢查」，部分人赤裸上身拍照，也有參賽者說被要求做出不當動作如擘開雙腿。印尼警方和環球小姐組織稱，已獲悉相關指控，正調查事件。

指職員稱「身體檢查」

比賽在7月29日至本月3日於印尼首都雅加達舉行，勝出佳麗將代表印尼參加今年舉行的環姐選舉。法新社報道，在加冕儀式前兩天，決賽入圍者被要求脫去衣物作「身體檢查」。律師安格萊尼（Mellisa Anggraeni）稱佳麗們最初以為只是試身，結果全部30人都要接受「身體檢查」，5人更要赤裸上身拍照。

安格萊尼表示，擁有主辦權的公司有職員稱要檢查參賽者身上的疤痕、橙皮紋或紋身。有報案的參賽者稱，她們在一個有逾20人包括有男性的房間內接受「檢查」，一名參賽者在記者會表示，她被要求擺出不當動作如張開腿，稱感覺自己在被偷看，感到困惑和不舒服。

雅加達警方發言人周二表示收到參賽者的舉報，正調查事件。環球小姐組織發聲明表示，嚴肅看待性騷擾及不當行為的指控，又稱為女性提供安全環境是該組織的首要任務。印尼環球小姐大會總監卡佩拉（Poppy Capella）在Instagram發帖，未有承認或否認事件，僅向那些「與我們分享看法、感受和觀點的人」致謝。

（路透社/法新社）

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